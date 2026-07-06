La irregularidad en los créditos del sector privado volvió a aumentar en mayo y alcanzó un nuevo récord, según un informe de la consultora 1816. El indicador de mora total pasó del 7,3% en abril al 7,7% en mayo, marcando una tendencia ascendente que se sostiene desde hace meses.

El mayor deterioro se observa en el segmento de familias, donde la mora escaló del 12,1% al 12,7% en un solo mes, mientras que en el caso de las empresas el incremento fue más moderado, pasando del 3,3% al 3,5%.

De acuerdo con el informe, la mora de los créditos a hogares acumula 19 meses consecutivos en alza, con niveles que vienen batiendo récords desde hace más de un año y medio. En octubre de 2024, ese indicador se ubicaba en apenas 2,5%, lo que implica un aumento superior al quíntuple en ese período.

La consultora advierte que más del 27% de los deudores del sistema financiero y no financiero dejaron de ser sujetos de crédito debido a su situación de atraso. El deterioro es aún más marcado en entidades no bancarias, donde la irregularidad alcanza el 32,2%.

El impacto también se concentra en los segmentos más jóvenes: entre los menores de 35 años, casi el 40% presenta algún tipo de pago irregular, ya sea en bancos o en financieras.

En este contexto, el sistema financiero muestra señales de tensión creciente, mientras algunas entidades comienzan a implementar medidas de alivio. El Banco Nación amplió su esquema de refinanciación de deudas, con plazos de hasta 120 meses y tasas diferenciadas según la situación del cliente.

Por su parte, el Banco Provincia lanzó el programa “Ponete al día”, que permite reestructurar deudas hasta en 72 meses, con condiciones especiales para clientes con distintos niveles de mora. En tanto, el Banco Ciudad prepara un esquema con tasas máximas reguladas y plazos mínimos de financiamiento.

Mientras el crédito continúa mostrando signos de deterioro, los datos de los próximos meses serán clave para determinar si la mora alcanzó su techo o si la tendencia alcista se profundiza.