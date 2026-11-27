La llegada de un importante proceso de deshielo durante los primeros días de diciembre mantiene en alerta a San Juan, con especial preocupación en Calingasta, uno de los departamentos que podría enfrentar las mayores consecuencias por la crecida de los ríos. En ese escenario, el director de Protección Civil, Diego Morales, lanzó un reclamo al intendente Sebastián Carbajal por la falta de respuestas del municipio ante el pedido de espacios para posibles evacuaciones.

Según explicó, mientras el resto de los departamentos ya informó cuáles serán sus centros de evacuación, en Calingasta todavía no recibieron la información necesaria para avanzar con la planificación.

“Todavía no hemos conseguido que el municipio de Calingasta nos informe cuáles serán los centros de evacuación. La respuesta inicial tiene que salir del municipio”, manifestó Morales durante una entrevista en radio Amanecer. El funcionario explicó que la identificación de esos lugares es fundamental para garantizar una eventual asistencia a las familias que deban abandonar sus viviendas.

“Nosotros damos las características que tienen que tener esos espacios y vamos a ayudar, pero no puedo disponer de una unión vecinal o de un club porque eso es potestad del municipio”, sostuvo. Además, remarcó que el pedido de información ya fue realizado y que la falta de definiciones dificulta completar el esquema preventivo ante una posible emergencia.

El deshielo y el riesgo por la crecida de los ríos

Morales explicó que las próximas jornadas serán determinantes por el incremento del caudal de agua proveniente de la cordillera. Según indicó, las mediciones están en marcha y se espera un proceso de deshielo entre el 1 y el 3 de diciembre.

Uno de los principales inconvenientes no estará relacionado únicamente con la cantidad de agua, sino también con los sedimentos que puede arrastrar la corriente. “El problema que podemos llegar a tener es que el agua venga acompañada de sedimentos. Eso puede romper las barreras, las defensas y las estructuras que se han colocado para proteger a las comunidades”, advirtió.

Como referencia, señaló que el caudal llegó a registrar valores cercanos a los 300 hectómetros por segundo y posteriormente descendió a 80. La preocupación está puesta en lo que pueda ocurrir cuando vuelva a incrementarse el volumen de agua durante el deshielo.

La situación en Barreal y las familias expuestas

Entre los sectores que requieren mayor atención, Morales mencionó el barrio Ansilta, en Barreal, donde el río Los Patos representa una amenaza por su cercanía con las viviendas. Según explicó, el barrio está ubicado sobre el cauce natural del río y depende de las defensas construidas para evitar que el agua avance sobre las casas.

“Fuimos casa por casa para hablar con los vecinos y explicarles qué tienen que hacer si se rompe una defensa y el agua comienza a llegar a las viviendas”, detalló. En el operativo participaron integrantes de Protección Civil, Emergencias Sanitarias y otras áreas provinciales.

El funcionario también señaló que en Tamberías existen familias instaladas en las márgenes del río. Aseguró que algunas ya recibieron alternativas habitacionales, pero decidieron permanecer en el lugar. “La fuerza de la naturaleza puede superar fácilmente las defensas. Hay que entender que los ríos están recuperando sus cauces después de muchos años”, expresó.

Cómo será el operativo ante una eventual evacuación

Respecto de la asistencia, Morales indicó que se trabaja con Gendarmería para disponer de espacios de alojamiento en caso de que sea necesario trasladar vecinos. También explicó que la primera alternativa será la autoevacuación hacia viviendas de familiares o conocidos, siempre que las condiciones lo permitan.

“Lo mejor que puede pasar es que las personas puedan trasladarse a la casa de un familiar o conocido, donde estén tranquilas y contenidas. Si la situación supera esa posibilidad, tenemos que contar con otras alternativas”, explicó.

Además, aseguró que el Ministerio de Familia garantizará módulos alimentarios y que se coordina con distintos municipios la disponibilidad de centros de evacuación. Esa información también será compartida con Naturgy para que pueda garantizar el suministro eléctrico en los establecimientos.