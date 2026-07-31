La llegada de Rosalía a la Argentina para presentar sus shows sumó un capítulo inesperado. En la previa de sus presentaciones, trascendió que Moria Casán rechazó la invitación para participar de una de las propuestas especiales del espectáculo.

La información fue revelada en el programa Primicias Ya, donde el periodista Santiago Sposato contó que la artista española invitó a la diva a formar parte de "El Confesionario", un segmento en el que convoca a personalidades destacadas del país donde se presenta.

Sin embargo, Moria Casán decidió no aceptar la propuesta. Según explicó, el motivo no está relacionado con la polémica que rodeó a Rosalía en los últimos días, sino con cuestiones personales y laborales.

"Laburo de lunes a lunes", señaló la conductora, y agregó que el espectáculo coincide con uno de sus pocos días de descanso. "Lo priorizo porque si voy hay cámaras y tengo que hacer notas, pero no es porque la cancelaron", aclaró.

Mientras tanto, Rosalía permanece alojada en un hotel de Buenos Aires con un importante operativo de seguridad, en medio de la repercusión que generó una publicación realizada semanas atrás sobre la Selección argentina.

En el mismo programa, el periodista Luis Ventura fue crítico con la artista española y cuestionó su relación con el público argentino. "Acá hay una figura antipopular que se declaró enfrente de los argentinos, que denostó y que viene a las escondidas como si fuera una delincuente cuando puede entrar por el arco de las grandes artistas", sostuvo.