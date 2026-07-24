Atropelló y mató a Cintia: aseguran que manejaba con los vidrios empañados

La causa por la muerte de Cintia Johana Ortega avanzó con la audiencia de formalización contra el conductor acusado de atropellarla y darse a la fuga. Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso que, de acuerdo con los elementos incorporados a la investigación, el vehículo circulaba con los vidrios empañados al momento del siniestro, una circunstancia que ahora forma parte de las hipótesis bajo análisis.

El abogado querellante, que representa a la familia de la víctima, explicó que todavía no tuvo acceso a las imágenes mencionadas por la Fiscalía para corroborar esa circunstancia, aunque confirmó que fue uno de los elementos expuestos durante la audiencia.

El letrado de la familia recordó que el conductor está imputado por homicidio culposo agravado debido a que, según la investigación, abandonó el lugar del hecho y recién se presentó ante la Justicia varios días después. "Lamentablemente no hubo un dosaje de alcoholemia porque pasaron varios días y cualquier resultado iba a dar negativo, pero lo agrava haberse dado a la fuga", explicó.

Además, reveló un dato que podría ser determinante para el futuro judicial del imputado. Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal en la audiencia, el acusado cuenta con una condena de ejecución condicional vigente. "Si se determina su culpabilidad, se van a unificar las penas y va a terminar cumpliendo una condena efectiva", afirmó el abogado.

En paralelo, la situación de la familia de Cintia continúa siendo dramática. El representante legal señaló que uno de los hijos de la víctima lo contrató para intervenir en la causa y describió el profundo impacto que provocó la tragedia. "Los chicos están destruidos. Todavía no logran dimensionar el dolor que están viviendo", expresó.

También indicó que los siete hijos de Cintia no permanecen todos juntos. Algunos viven con la abuela materna y una de las niñas padece hidrocefalia. Según comentó, la familia busca conseguir una vivienda para que los hermanos puedan volver a convivir bajo el mismo techo.