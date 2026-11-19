La investigación judicial por el trágico fallecimiento de Brisa Gallardo, la joven de 20 años que perdió la vida tras chocar contra la camioneta conducida por Mateo Joaquín Argüello Medawar, registró un cambio de rumbo determinante en los tribunales locales. El juez de Cámara Maximiliano Blejman dictó una resolución en la que estableció que quienes circulan por una avenida en San Juan no poseen prioridad de paso, declarando así la inconstitucionalidad del decreto reglamentario provincial que sostenía el criterio opuesto.

El siniestro vial ocurrió el pasado 21 de agosto en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca, un cruce que carece de semáforos y de cartelería de Pare. En esa oportunidad, Argüello Medawar transitaba en su camioneta por calle Catamarca e intentó cruzar la avenida, momento en el cual se produjo el impacto fatal contra la motocicleta en la que se desplazaba Brisa Gallardo.

Con esta determinación emitida este miércoles, cuyo texto ya se encuentra a disposición de las partes, el magistrado le cerró al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de acusar por homicidio culposo bajo el argumento de que la víctima tenía el paso asegurado por circular sobre la avenida. Blejman fundamentó que en la provincia rige plenamente la Ley Nacional de Tránsito número 24.449, a la cual San Juan adhirió de manera íntegra mediante la Ley Provincial 528-R, normativa que otorga prevalencia absoluta a quien se aproxima desde la derecha sin contemplar excepciones para las avenidas.

Esta resolución marca un precedente histórico en el fuero penal sanjuanino, ya que es la primera vez que un camarista invalida el artículo 41, inciso d, del decreto reglamentario dictado por el Poder Ejecutivo en febrero de 2006. Dicha reglamentación exigía cruzar las avenidas de a una calzada por vez y quitaba la prioridad de paso en todos los casos a quien las atravesaba, una postura que el Ministerio Público había advertido que defendería ante la Corte de Justicia en caso de obtener un revés judicial.

El planteo de inconstitucionalidad fue impulsado por el abogado defensor José Beltrán Bengoa, quien cuestionó que en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se imputara a su defendido por una supuesta violación del deber de cuidado al omitir ceder el paso en una avenida. El letrado remarcó que esta situación generaba una grave contradicción institucional, dado que mientras el fuero civil otorgaba la prioridad a quien circulaba por la derecha, el fuero penal aplicaba el criterio inverso amparándose en el decreto provincial.

Durante el debate en audiencia, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, defendió la vigencia de la norma local al argumentar que la ordenación del tránsito urbano y la fijación de reglas de circulación terrestre forman parte inescindible del poder de policía provincial en materia de seguridad y salubridad. No obstante, el juez Blejman rechazó esa postura al señalar que un decreto de rango infralegal carece de potestad para modificar o excepcionar una ley formal aprobada por el Parlamento, lo cual implicaría subvertir la pirámide jurídica de la Constitución Nacional y consagrar un avasallamiento del Ejecutivo sobre el Poder Legislativo.

El magistrado refuerza su fallo recordando que todo ciudadano sanjuanino que tramita su licencia de conducir debe rendir un examen en EMICAR basado exclusivamente en la Ley Nacional de Tránsito, donde se enseña la regla de la derecha. En su sentencia, el camarista expresó de forma contundente que "los conductores en nuestra provincia deben ceder el paso en las encrucijadas a quienes se aproximan desde su derecha, aun en el caso de las avenidas", aclarando que cualquier excepción debe ser sancionada por ley de la Cámara de Diputados de San Juan o señalizada con semáforos y carteles viales específicos.

A pesar de declarar inaplicable el decreto en este proceso, Maximiliano Blejman aclaró que su fallo se limita estrictamente a analizar la validez de la norma invocada y no resuelve la responsabilidad penal del conductor ni vuelve atípica su conducta, advirtiendo que la prioridad de paso tampoco funciona como una protección absoluta. De este modo, el juez decidió no anular la formalización de la investigación contra Mateo Joaquín Argüello Medawar, dejando habilitado al fiscal Iván Grassi para que, en ejercicio de sus atribuciones, readecue la calificación jurídica provisoria de la imputación según lo considere pertinente.