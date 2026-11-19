La investigación por la muerte de Franco Jara en Albardón podría sumar nuevos imputados. El fiscal Roberto Ginsberg confirmó a DIARIO HUARPE que la Fiscalía no descarta ampliar la causa contra otros efectivos policiales que estuvieron presentes durante el procedimiento que terminó con la vida del detenido. Además, adelantó que analizarán la atención médica que recibió antes de llegar al Hospital Giordano.

La posibilidad de incorporar a más policías fue planteada por el funcionario judicial luego de la audiencia de formalización realizada este miércoles, en la que quedaron imputados cinco efectivos. Se trata de Zamora, Salazar, Recio, Godoy y el oficial Cabra.

" No descarto ampliar el objeto por otros delitos o incluso imputar a otras personas, ya que sabemos que ha habido más policías presentes", sostuvo Ginsberg al referirse a los próximos pasos de la investigación.

Para avanzar en esa línea, la Fiscalía deberá analizar la cantidad de imágenes reunidas en el expediente. Los registros audiovisuales serán importantes para reconstruir lo ocurrido, identificar las intervenciones de los efectivos y determinar si existen otras responsabilidades que todavía no fueron alcanzadas por las imputaciones.

La atención médica, bajo análisis

Otro de los puntos que la Fiscalía incorporó entre las líneas de investigación es la atención que recibió Jara luego del procedimiento policial. Ginsberg confirmó que solicitarán la intervención de las médicas de la Unidad Fiscal para evaluar las condiciones en las que se encontraba el detenido cuando fue examinado.

El análisis comprenderá tanto la intervención del personal de la ambulancia como la posterior atención en el Hospital Giordano. La intención es establecer cuál era el estado de salud de Jara en cada instancia y determinar si existió alguna irregularidad en la asistencia.

"Todo es materia de análisis, pero no lo descarto", expresó el fiscal al ser consultado sobre la posibilidad de que también surjan responsabilidades vinculadas con la atención médica.

Por el momento, esta línea no representa una imputación contra los profesionales de la salud, sino una medida que la Fiscalía deberá profundizar con evaluaciones técnicas.

La investigación continúa así con nuevas medidas para determinar qué ocurrió durante el procedimiento en Albardón y establecer la posible responsabilidad de todas las personas que intervinieron.