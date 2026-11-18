La investigación por la muerte de Franco Nahuel Jara sumó nuevas medidas judiciales en Albardón. El fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, encabezó una inspección ocular en la vivienda donde residía el joven y recogió testimonios de vecinos que aseguran que fue golpeado durante el procedimiento policial, frente a sus familiares.

El relevamiento se realizó con el objetivo de reunir elementos que permitan reconstruir cómo ocurrió la intervención de los efectivos y qué pasó antes de que Jara fuera trasladado a la Comisaría 18. Durante el procedimiento, los investigadores también tomaron declaraciones a personas del entorno del joven y vecinos de la zona.

Según los testimonios recogidos, el joven habría sufrido una agresión física durante el operativo policial en su domicilio. Los relatos apuntan a que los golpes se produjeron delante de integrantes de su familia, un dato que ahora forma parte de las medidas que lleva adelante la Fiscalía.

El caso se remonta al sábado 14 de noviembre, cuando Franco Jara fue detenido en el barrio Lozano I, en Albardón. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría 18, donde permaneció alojado. Sin embargo, durante la madrugada del domingo 15 se produjo su muerte dentro de esa dependencia policial.

Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que se trató de una muerte violenta, de carácter homicida, como consecuencia de golpes. El informe médico registró distintas lesiones en la cabeza, además de edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar.

En el marco de la causa, ya son seis los efectivos policiales detenidos. El último arrestado fue el sargento Juan Eduardo Zamora, integrante de la Unidad Coordinadora de Departamentales. La investigación busca establecer qué participación tuvo cada uno de los uniformados en los hechos que terminaron con la muerte del joven.

El próximo paso será la audiencia de formalización, prevista para este jueves 19 de noviembre. En esa instancia, la Fiscalía expondrá los hechos que les atribuye a los policías detenidos y las calificaciones legales correspondientes.

Mientras continúa la recolección de pruebas y testimonios, la investigación busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Franco Jara y determinar las responsabilidades en el procedimiento que terminó con su vida.