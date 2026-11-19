La investigación por la muerte de Franco Jara en Albardón sumó una grave sospecha sobre el procedimiento policial que terminó con su vida: la Fiscalía investiga si un cuchillo que había sido secuestrado dos días antes en otro operativo fue colocado en la escena para justificar la intervención de los efectivos.

El fiscal Roberto Ginsberg explicó a DIARIO HUARPE que esa hipótesis forma parte de la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal y que cuentan con testimonios que apuntan a que el arma blanca habría sido trasladada hasta el lugar del hecho. La presunta maniobra se habría utilizado para respaldar una actuación policial que, según la acusación, fue armada.

La sospecha se enmarca en una investigación más amplia sobre la legalidad del procedimiento. De acuerdo con lo expuesto por Ginsberg, la Fiscalía considera que los efectivos habrían inventado un allanamiento, una contravención y el secuestro de elementos para darle apariencia de legalidad a una intervención que no habría ocurrido como quedó asentada en la documentación oficial.

La sospecha sobre el procedimiento policial

La posible colocación del cuchillo es uno de los puntos que la Fiscalía deberá profundizar para reconstruir qué ocurrió antes y durante el procedimiento en Albardón. Para eso, los investigadores analizarán testimonios y una importante cantidad de registros audiovisuales que podrían aportar información sobre la actuación de cada efectivo.

En la causa quedaron imputados cinco policías: Zamora, Salazar, Recio, Godoy y el oficial Cabra. Los primeros cuatro fueron acusados de homicidio agravado por la condición funcional del autor y recibieron cuatro meses de prisión preventiva. Cabra, en tanto, fue imputado por otros delitos vinculados con el procedimiento y quedó detenido preventivamente por tres meses.

La Justicia consideró que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, ante la posibilidad de que los imputados puedan influir sobre testigos o alterar elementos de prueba.

La hipótesis sobre el cuchillo todavía deberá ser respaldada con las medidas incorporadas al expediente. Mientras tanto, la Fiscalía busca determinar si el procedimiento fue manipulado y qué responsabilidades tuvo cada uno de los efectivos que participaron.