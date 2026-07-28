Un vecino de la calle Zuviría Este, en la Villa Larraín del departamento Santa Lucía, advirtió a las 19.00 horas que dos hombres salían del domicilio de Ángela Berta Álvarez, de 81 años, transportando una heladera marrón con la intención de cargarla en un carro tirado por una bicicleta. Ante la presencia del testigo, los sospechosos abandonaron el electrodoméstico en la vía pública y escaparon a pie. El residente logró aprehender a uno de los involucrados, identificado como Gabriel Pozo Ale, de 32 años y con antecedentes condenatorios.

Efectivos de la Seccional Quinta acudieron a la propiedad situada en el sector posterior de un terreno de gran extensión. En el dormitorio, los uniformados hallaron a la jubilada tendida de cúbito dorsal al costado de una cama de dos plazas, vestida con campera marrón y pantalón negro, sin signos vitales y en avanzado estado de putrefacción.

La médica legista no constató signos de criminalidad en el examen preliminar sobre el cuerpo, que presentaba fauna cadavérica en la zona dorsal, y estimó una fecha de deceso comprendida entre 72 y 96 horas previas, rango ubicado entre el mediodía del jueves 23 de julio y la tarde del lunes 27 de julio.

La inspección ocular determinó que la cocina comedor del inmueble no contaba con muebles ni electrodomésticos, observándose ropa, papeles y utensilios dispersos en el piso. Familiares de la víctima declararon que "faltaban la cocina, una garrafa, un TV de 32 pulgadas, una mesa, varias sillas, ropa de cama, etc.". Ninguno de los accesos a la vivienda presentaba signos de violencia.

La anciana vivía sola, padecía una leve discapacidad motriz y se desplazaba con asistencia de un bastón. Los testimonios de la zona indicaron que la mujer fue vista por última vez el jueves 23 de julio cuando se dirigía a realizar compras. El relevamiento de cámaras de seguridad privadas detectó que durante la tarde del domingo dos hombres salieron del inmueble con un carro cargado de sillas en dirección a la calle Roque Sáenz Peña.

Personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes y el Departamento D-8 fue convocado para la extracción de material fílmico. El cadáver fue derivado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, mientras que el inmueble permaneció cerrado con consigna policial. Pozo Ale quedó alojado provisoriamente en la Seccional Quinta bajo la causa llevada por el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra.