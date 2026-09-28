La investigación por la muerte de Maximiliano Flores Núñez, el joven de 21 años que falleció mientras permanecía detenido en la Comisaría 2ª, sumó nuevas medidas. Luego de que la autopsia estableciera que el deceso se produjo por una hemorragia digestiva no traumática, la Justicia resolvió avanzar con testimoniales a los policías que estaban a cargo de su detención y custodia.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Roberto Ginsberg, explicó que el joven falleció entre las 8:30 y las 8:45, después de haber sido detenido durante la madrugada por un hecho de flagrancia ocurrido alrededor de las 5.

Qué determinó la autopsia

Tras conocerse el fallecimiento, los investigadores se constituyeron en la dependencia policial y revisaron las cámaras de seguridad para analizar el procedimiento y lo ocurrido durante la permanencia del detenido en el lugar.

También se convocó al servicio de emergencias médicas. Según explicó el fiscal, Flores Núñez había recibido una primera asistencia y, de acuerdo con lo informado por el médico que lo atendió, sus parámetros se encontraban dentro de valores normales. Luego de su fallecimiento, el servicio de emergencias regresó y constató el deceso.

La autopsia se realizó bajo el protocolo de Minnesota para personas fallecidas en contexto de encierro. El procedimiento estuvo a cargo de la médica forense, junto con otro profesional y un odontólogo forense.

El resultado estableció como causa de muerte una hemorragia digestiva no traumática. Los estudios descartaron que el fallecimiento se hubiera producido por un golpe, ya que no se encontraron lesiones traumáticas en la cabeza, tórax ni otras partes del cuerpo que pudieran explicar la hemorragia.

De todos modos, durante la autopsia se tomaron muestras patológicas y de humor vítreo para completar los estudios.

Había manifestado dolor de estómago

Durante las horas que permaneció detenido, tanto los policías como otros detenidos señalaron que Flores Núñez se había quejado de un fuerte dolor de estómago. Esa situación motivó el pedido de asistencia médica.

El joven había sido aprehendido luego de un presunto arrebato de un teléfono celular a un menor de 17 años. Según la investigación, el adolescente se resistió y tres personas que se encontraban en las inmediaciones de la Lateral de Circunvalación, a la altura de la Comisaría 2ª, intervinieron y lograron reducir al sospechoso.

Luego de la aprehensión civil, el hombre fue trasladado por personal policial a la dependencia. En su planilla prontuarial figuraban distintos procesos y arrestos, según indicó el fiscal.

La Justicia convocará a los policías

Aunque los primeros resultados forenses descartaron una muerte provocada por lesiones traumáticas, la investigación todavía no está cerrada.

El próximo paso será avanzar con las declaraciones de los efectivos que estuvieron vinculados con la detención y la custodia del joven durante las horas previas a su muerte.

La Fiscalía busca reconstruir de manera precisa qué ocurrió desde el momento en que Flores Núñez fue trasladado a la Comisaría 2ª hasta que se produjo su fallecimiento. Los testimonios y los resultados de los estudios complementarios serán parte de las medidas destinadas a completar la investigación.