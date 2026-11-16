La justicia y el gobierno provincial investigan el fallecimiento de Franco Jara, el joven de 31 años que perdió la vida mientras estaba alojado en la Comisaría 18ª de Albardón. El subsecretario de Control y Gestión, Damián Villavicencio, confirmó que inició un sumario administrativo interno para determinar si existió responsabilidad policial. Por su parte, la familia del fallecido denunció que los efectivos lo golpearon brutalmente durante el arresto y reclama el esclarecimiento total del hecho.

Villavicencio explicó en declaraciones radiales que ya recibió el informe oficial de la dependencia y que la investigación interna alcanzará a entre ocho y diez efectivos que estaban de guardia. El funcionario admitió que el personal policial realizó una maniobra de "reducción" porque Jara se resistió al traslado, pero aclaró que se evaluará si la fuerza empleada fue proporcional. El episodio ocurrió en el marco de operativos barriales donde demoraron a varias personas.

Según la versión oficial brindada por el subsecretario, la aprehensión se concretó en la vía pública por una contravención en la que interviene el Juzgado de Paz de Albardón. Durante la requisa, los uniformados habrían encontrado cigarrillos de marihuana y una balanza en poder del joven de 31 años. Sin embargo, este relato oficial choca de frente con el testimonio de los allegados de la víctima, quienes sostienen que el procedimiento fue completamente irregular.

Una hermana de Jara relató al medio Infoalbardón que los policías irrumpieron en la vivienda familiar sin orden de allanamiento mientras se encontraban cenando. La mujer aseguró que los uniformados golpearon dentro del domicilio al joven, a su pareja y a su sobrino antes de llevárselo detenido. Tras conocerse el fatal desenlace, los familiares y vecinos se movilizaron para exigir respuestas y vincularon directamente estas agresiones con la muerte.

El cronograma oficial indica que Franco Jara fue detenido el sábado 14 de noviembre alrededor de las 22. Una vez ingresado en la Comisaría 18ª, el joven manifestó sentirse mal y fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. José Giordano, donde los médicos lo asistieron, lo medicaron y le otorgaron el alta. No obstante, al regresar a la seccional policial, su cuadro de salud volvió a complicarse de manera repentina.

Fueron los propios compañeros de celda quienes advirtieron a los policías que el detenido se había descompensado nuevamente. Los efectivos comenzaron con las maniobras de reanimación y llamaron al servicio de emergencias 107, pero los profesionales médicos solo pudieron constatar el deceso cerca de las 4:59 del domingo en el pasillo del sector de calabozos. De inmediato tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos Especiales para dirigir la investigación judicial.

Como primeras medidas, los fiscales ordenaron entrevistar a los otros detenidos y al personal de servicio, además de solicitar los registros de las cámaras de seguridad y los libros de guardia de la comisaría. Personal de Criminalística realizó las pericias fotográficas en la escena, mientras que una médica legista y la doctora Beatriz Vázquez, consultora técnica del Ministerio Público Fiscal, examinaron el cuerpo antes de su traslado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.