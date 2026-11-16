La muerte de Franco Nahuel Jara, el joven de 28 años que falleció durante la madrugada del domingo 15 de noviembre en la Comisaría 18 de Albardón, luego de un procedimiento policial, generó una fuerte reacción en la comunidad. Familiares, allegados y vecinos comenzaron a manifestarse para reclamar justicia, exigir respuestas y pedir que se esclarezcan las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

"Justicia por Franco" y "Justicia y banco" fueron algunas de las consignas que más se destacaron durante la manifestación. En medio del reclamo, los vecinos cortaron una calle y quemaron llantas para expresar su bronca e indignación por la muerte del joven.

La movilización reunió a familiares, amigos y vecinos que acompañan a la familia y exigen que se determinen las responsabilidades correspondientes. El reclamo comenzó a ganar visibilidad en el departamento, mientras la investigación judicial intenta reconstruir las últimas horas de Franco y establecer qué ocurrió durante el procedimiento policial y su posterior permanencia bajo custodia.

La muerte de Jara se produjo después de un operativo realizado en una vivienda de calle Lozano, en el que habrían participado efectivos de la Comisaría 18.ª y del Grupo de Acción Motorizada (GAM). Según denunciaron sus familiares, el joven habría sufrido agresiones durante el procedimiento y manifestado que no podía respirar mientras era reducido y trasladado.

Uno de los puntos que genera mayor cuestionamiento entre sus allegados es lo ocurrido después de la detención. De acuerdo con su relato, esperaban que Franco recuperara la libertad alrededor de las 5 de la mañana, pero cuando su hijo y otro familiar llegaron a la dependencia policial para retirarlo, les comunicaron que había fallecido.

Frente a este escenario, el reclamo de justicia tomó fuerza en Albardón. La familia busca respuestas sobre las circunstancias de la muerte y pide que se investigue el accionar de los efectivos que participaron del procedimiento, así como la atención que recibió el joven mientras permanecía bajo custodia.

Mientras la Justicia avanza con la investigación, el pedido de familiares y vecinos apunta a que se conozca qué pasó con Franco Jara y que se establezcan las responsabilidades que correspondan.