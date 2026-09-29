La UFI Delitos Especiales investiga la muerte de un hombre ocurrida este martes en las inmediaciones del puente de la Ruta 20 que une San Juan con Caucete. Adolfo Díaz, integrante de la UFI Delitos Especiales, explicó que la víctima habría llegado hasta el lugar en una moto y que luego habría realizado algunas maniobras.

El funcionario judicial confirmó que el hombre fue encontrado sin vida en el lugar y que la moto estaba en la escena, aunque no presentaba daños. Según explicó, una de las primeras líneas investigativas indica que la persona habría dejado estacionado el rodado a un costado y luego habría realizado una maniobra que terminó con su muerte.

Dos conductores aportaron testimonios

Díaz señaló que, pese a que se trata de un hecho reciente, ya fueron recabados algunos testimonios que permiten avanzar con una hipótesis investigativa. “Tenemos dos automovilistas que iban pasando por la zona”, explicó el funcionario, quienes habrían presenciado lo ocurrido.

El fiscal aclaró que no habría sido un hecho culposo o un siniestro, según la información reunida hasta ese momento. Además, mencionó a otra persona que circulaba en una camioneta y que se habría detenido en el lugar tras advertir una maniobra.

No hay cámaras en el sector

Respecto de las pruebas disponibles, Díaz confirmó que no hay cámaras en el lugar del hecho. Por eso, los testimonios de los conductores que transitaban por la zona adquieren relevancia para reconstruir lo ocurrido.

“Los otros dos que te estoy nombrando sí han colaborado y han esclarecido bastante lo que habría ocurrido”, sostuvo el funcionario. De todos modos, remarcó que las primeras horas de investigación todavía requieren confirmar distintos elementos.

La situación del conductor del camión

En el lugar también se encontraba un camión y, según informó Díaz, sobre la calzada quedaron marcas de una frenada prolongada. “Hay una frenada muy prolongada, aproximadamente unos 30 metros”, explicó el integrante de la UFI Delitos Especiales.

El funcionario precisó que la marca está “muy marcada sobre la cinta asfáltica” y se encuentra en sentido hacia el este, es decir, en dirección a la salida de la provincia de San Juan.

Estudios al conductor

Díaz explicó que el conductor no se encuentra detenido, aunque será trasladado para realizarle los estudios correspondientes. Entre ellos se encuentran los controles de alcoholemia y otros análisis destinados a determinar la eventual presencia de drogas en sangre.

El fiscal también aclaró que todavía no se brindarán datos personales de la víctima hasta que la familia sea notificada fehacientemente. La investigación continúa para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Un siniestro bajo investigación

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 20, en las inmediaciones del puente sobre el río San Juan, donde trabajaron personal judicial, Policía de San Juan y Gendarmería Nacional. La circulación en el sector permaneció alterada mientras se desarrollaron las tareas de inspección y peritaje.

La UFI Delitos Especiales continúa reuniendo testimonios y elementos para determinar la mecánica del hecho. Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo investigación las circunstancias que rodearon la muerte.