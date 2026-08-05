Las maniobras registradas por el sistema de monitoreo urbano permitieron resolver la situación procesal del conductor que participaba en una picada sobre calle Mendoza, a la altura de calle 10, en el departamento de Pocito. Tras la recolección de pruebas, la Justicia dictó sentencia en juicio abreviado para Ezequiel Ariel Garay, fijando la pena de 1 año de prisión condicional y 2 años de inhabilitación para conducir vehículos con motor, al ser considerado autor del delito de picadas ilegales.

El hecho se produjo durante la tarde, cuando 2 motocicletas se desplazaban a alta velocidad en sentido norte a sur. En ese trayecto, un vehículo Honda Fit atravesó la intersección circulando de este a oeste. Durante la audiencia del caso, el fiscal Iván Grassi afirmó que "el siniestro ocurrió pasadas las 16 horas" y detallaron que la maniobra del automóvil derivó en una colisión directa contra la motocicleta guiada por Máximo Gabriel Tanten. La fuerza del golpe provocó el fallecimiento instantáneo de Tanten debido a un traumatismo encéfalo craneano.

Según los registros incorporados a la causa, Garay transitaba a la par de la víctima y, lejos de detenerse a prestar asistencia después del choque, emprendió la fuga hacia el oeste por calle 10, pese a la presencia de efectivos policiales en las inmediaciones.

La otra imputada por la muerte

Por otra parte, la investigación determinó la responsabilidad de Natalia Érica Kolker, conductora del automóvil involucrado, quien afrontará un juicio por homicidio culposo agravado. El análisis de las imágenes constató que el vehículo ingresó al cruce con luz amarilla y completó el paso cuando el semáforo ya marcaba rojo.

Aunque resta la realización de la audiencia de control de acusación fijada para las próximas jornadas, la fiscalía dio por acreditada la infracción a la señalización vial que desencadenó el desenlace fatal.