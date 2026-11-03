Muerto en 25 de Mayo: la autopsia confirmó que fue por un paro cardiaco

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales confirmó que Raúl Darío Jalife falleció por causas naturales debido a un episodio cardíaco en San Juan. El hecho ocurrió en el departamento 25 de Mayo, donde las autoridades intervinieron tras recibir el reporte policial el 2 de noviembre de 2026 a las 21 horas.

El hallazgo fue realizado por un vecino que abría las compuertas de riego y sintió un olor nauseabundo en la propiedad de la víctima. El hombre de 64 años de edad habitaba solo en el domicilio y fue encontrado boca abajo en el interior de una pileta de lona.

Los investigadores recabaron testimonios de vecinos que señalaron que el damnificado padecía una enfermedad que le generaba desmayos repentinos y que además no tenía movilidad en uno de sus hombros. La médica policial comprobó el avanzado estado de descomposición del cadáver en la escena.

Los funcionarios judiciales intervinientes en el caso fueron el fiscal subrogante Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi. Los peritos de la Policía Científica determinaron que el cuerpo de la víctima no presentaba lesiones defensivas ni indicios de violencia externa.

Las autoridades judiciales ordenaron el traslado del cadáver para la realización del examen forense y clausuraron el domicilio con consigna policial permanente. El informe final de la autopsia descartó cualquier hipótesis criminal al corroborar la falla médica como causa de muerte.