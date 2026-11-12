La Escuela Agrotécnica Ejército Argentino de Valle Fértil extiende una invitación a la comunidad en general, a las familias y a las autoridades para conmemorar el Día de la Enseñanza Técnica mediante su octava exposición anual. El evento se llevará a cabo el próximo viernes 13 de noviembre a partir de las 20:00 horas en la Plaza Departamental. La muestra representa una oportunidad especial para poner en valor el esfuerzo constante, la dedicación y el talento de toda la comunidad educativa, compartiendo con la región el trabajo formativo desarrollado en el ciclo lectivo.

La conmemoración del Día de la Enseñanza Técnica visibiliza la trascendental labor pedagógica y productiva del establecimiento escolar.

Durante la velada, las familias y autoridades podrán apreciar de cerca los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas adquiridas por los estudiantes en las distintas áreas del saber agrotécnico.

Proyectos institucionales, degustaciones en vivo y animales

Durante la jornada del viernes 13 de noviembre, los asistentes podrán recorrer los estands de los proyectos institucionales de articulación, los cuales integran los contenidos de la formación general con las competencias específicas de la educación técnica. Asimismo, se presentarán las Prácticas Profesionalizantes desarrolladas por los estudiantes, reflejando su capacidad de desempeño en situaciones reales.

Entre los mayores atractivos destacan las degustaciones de productos en vivo, elaborados en los sectores didácticos productivos del establecimiento escolar, entre los que sobresalen sus tradicionales quesos y alimentos regionales. De manera complementaria, la institución exhibirá todo su plantel de animales, permitiendo conocer de cerca el trabajo de crianza, manejo y cuidado ganadero que efectúa el alumnado.

Exposición agroindustrial, robótica y conciencia ambiental

La Octava Muestra Anual desplegará variados estands dedicados a las distintas ramas productivas de la escuela agrotécnica. Los visitantes podrán recorrer áreas de industria, huerta, granja, ganadería y vivero, observando además el funcionamiento de la maquinaria agropecuaria empleada en las labores formativas.

El desarrollo tecnológico ocupará un rol destacado en el encuentro. La comunidad interactuará con propuestas enfocadas en tecnología, metodología Steam, robótica e innovación agropecuaria y agroindustrial. A su vez la institución impulsará valiosas iniciativas de concientización sobre el reciclaje y la reutilización del residuo plástico.

Oferta educativa y metas institucionales hacia el 2027

Junto con la presentación de los logros académicos del presente ciclo lectivo, la exposición funcionará como un espacio integral de difusión de la Oferta Educativa Agrotécnica. Asimismo, las autoridades y docentes darán a conocer los proyectos avanzados trazados con proyección hacia el año 2027, orientados al continuo fortalecimiento de la educación técnica profesional en todo el departamento.

La Escuela Agrotécnica Ejército Argentino reitera su cálida invitación a compartir esta noche única en la Plaza Departamental de Valle Fértil, para conocer y valorar todo lo que sus jóvenes producen y aprenden con dedicación.