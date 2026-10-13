Los muffins de calabaza son una opción sencilla para preparar algo dulce en casa sin necesidad de técnicas complicadas. La receta combina el puré de esta verdura con canela y nuez moscada, dos ingredientes que aportan aroma y sabor.

La humedad natural de la calabaza ayuda a conseguir una miga tierna y esponjosa. Además, la preparación utiliza aceite en lugar de manteca y azúcar mascabo o rubia para acompañar el dulzor natural del vegetal.

El tiempo total de elaboración es inferior a una hora y permite obtener muffins ideales para compartir durante el desayuno, la merienda o junto a unos mates.

Ingredientes para hacer muffins de calabaza

1 taza de puré de calabaza asada o cocida al vapor.

2 huevos.

½ taza de azúcar mascabo o rubia.

½ taza de aceite neutro, de girasol o maíz.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1½ taza de harina leudante.

1 cucharadita de canela en polvo.

½ cucharadita de nuez moscada.

½ cucharadita de sal.

Opcional, ½ taza de nueces picadas o chips de chocolate.

Paso a paso para preparar los muffins

1. Preparar el horno. Precalentá a 180 °C y colocá pirotines en un molde para muffins. También podés enmantecar los espacios para evitar que se pegue la preparación.

2. Mezclar los ingredientes húmedos. En un bol, integrá el puré de calabaza con los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla hasta conseguir una mezcla homogénea.

3. Incorporar los ingredientes secos. En otro recipiente, mezclá la harina leudante con la canela, la nuez moscada y la sal.

4. Unir las preparaciones. Agregá los ingredientes secos a la mezcla húmeda en dos tandas. Revolvé suavemente hasta integrar y, si lo deseás, incorporá las nueces o los chips de chocolate.

5. Llevar al horno. Distribuí la preparación en los moldes hasta cubrir tres cuartas partes de su capacidad. Horneá durante 20 a 25 minutos. Para comprobar la cocción, pinchá uno con un palillo y verificá que salga seco.

6. Dejar enfriar. Retirá los muffins del horno y dejalos enfriar sobre una rejilla antes de desmoldarlos.

Cómo personalizar la receta

Una de las ventajas de estos muffins es que admiten distintas variantes. Las nueces picadas aportan una textura crocante, mientras que los chips de chocolate suman un toque dulce.

También se puede ajustar la cantidad de canela o nuez moscada para intensificar el aroma. El resultado es una preparación casera, húmeda y esponjosa que se puede disfrutar tanto en el desayuno como en la merienda.