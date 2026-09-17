En una nueva edición de Yo Cocino, el espacio gastronómico de Yo Te Invito, Bárba Barviere enseñó a preparar una receta ideal para acompañar el mate o darse un gusto dulce: muffins de pan dulce con chips de chocolate.

La propuesta combina la textura esponjosa de una masa levada con los sabores clásicos del pan dulce y el toque irresistible del chocolate. Además, con estas cantidades se pueden obtener entre 12 y 15 muffins, por lo que es una alternativa rendidora para compartir en familia o con amigos.

Yo Te Invito se emite de lunes a viernes y cuenta con Yo Cocino, el segmento en el que diferentes preparaciones llegan a la pantalla con recetas simples y consejos para poder repetirlas en casa.

Ingredientes

500 gramos de harina 0000

25 gramos de levadura

100 gramos de azúcar

2 huevos

100 gramos de manteca pomada

250 ml de leche tibia

Esencias a gusto

Chips de chocolate, cantidad necesaria

Paso a paso

El primer paso consiste en preparar la esponja de levadura. Para eso, hay que entibiar la leche teniendo en cuenta que no debe quedar demasiado caliente, ya que una temperatura elevada puede afectar la levadura.

En un recipiente pequeño, desmenuzar los 25 gramos de levadura y sumar una cucharada de azúcar y dos cucharadas de harina, tomadas de las cantidades totales de la receta. Agregar un chorrito de leche tibia, mezclar hasta integrar y dejar reposar entre 10 y 15 minutos en un lugar cálido. La preparación estará lista cuando se forme espuma en la superficie.

Para hacer la masa, colocar el resto de la harina en un bol grande y realizar un hueco en el centro. Distribuir el azúcar restante alrededor y colocar en el centro los huevos, la manteca pomada, las esencias elegidas y la esponja de levadura.

Entre las esencias se puede utilizar vainilla, agua de azahar o esencia de pan dulce, según el sabor que se quiera conseguir.

Comenzar a integrar los ingredientes desde el centro hacia afuera y sumar gradualmente el resto de la leche tibia. Trabajar la masa hasta conseguir una preparación blanda y homogénea.

Luego, tapar el recipiente y dejar leudar entre 30 y 45 minutos en un lugar templado o hasta que la masa duplique su volumen.

Una vez cumplido el primer leudado, llevar la masa a la mesada y desgasificarla suavemente. En ese momento incorporar los chips de chocolate y distribuirlos de manera uniforme.

Dividir la masa en bollitos similares y colocarlos en pirotines para muffins o en moldes previamente enmantecados y enharinados. Es importante llenar solo hasta dos tercios de la capacidad para dejar espacio al crecimiento de la masa.

Antes de hornear, dejar reposar nuevamente los muffins durante unos 20 minutos.

Finalmente, llevarlos a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 a 25 minutos. Estarán listos cuando tengan la superficie dorada y, al introducir un palillo en el centro, este salga limpio.

El resultado son muffins suaves, esponjosos y con todo el sabor característico del pan dulce, pero en un formato individual y fácil de preparar.