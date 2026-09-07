La participación de las mujeres en la minería sanjuanina avanzó en los últimos años, pero todavía hay un camino importante por recorrer. Así lo planteó Selva Aciar, representante de la Unión Industrial de San Juan y referente del Departamento Mujer de la entidad, quien sostuvo que el lugar de la mujer debe construirse desde la equidad y el reconocimiento de sus capacidades.

"No necesitamos que una mujer ocupe un espacio simplemente porque es mujer. Necesitamos que ese espacio sea reconocido porque tiene la capacidad, la preparación, el liderazgo y las condiciones para ocuparlo", afirmó Aciar en diálogo con DIARIO HUARPE.

La referente empresarial fue contundente al señalar que las mujeres tienen absolutamente la capacidad para ocupar posiciones jerárquicas, tomar decisiones, liderar equipos, generar recursos y aportar valor a la industria. "Creo que eso es justamente lo que tenemos que seguir construyendo: espacios donde la mujer pueda llegar, crecer y desarrollarse por sus capacidades. No como una imposición, sino como un espacio ganado", sostuvo.

Aciar destacó que se viene haciendo un arduo trabajo desde las distintas instituciones para transformar la realidad de la mujer en el sector. "Lo que se está trabajando es en la mujer empresaria, en los espacios de la mujer que ocupen cada vez más cargos jerárquicos", explicó.

Y agregó: "Desde las operadoras también están reaccionando, trabajando para generar espacios inclusivos con equidad, a los efectos de construir para adelante con un futuro que la verdad que es prometedor."

Consultada sobre si cada vez hay más mujeres en la industria, Aciar respondió que "cada vez hay más mujeres que forman parte de las empresas industriales desde la conducción, ya sea por ser fundadoras o por tener un cargo generacional dentro de su empresa familiar. Se está mostrando esta capacidad que se viene trabajando".

La dirigente puso el foco en la necesidad de políticas claras que permitan a los proveedores locales competir en igualdad de condiciones. "San Juan tiene capacidad para dar respuesta a políticas claras, siempre y cuando tengamos políticas claras", afirmó, en referencia a la Ley de Desarrollo Local Minero, que ya fue sancionada y espera su reglamentación.

"Localía no significa cerrar el mercado: significa reconocer el territorio, y darle al proveedor local la posibilidad real de competir, asociarse y crecer", sostuvo.

En ese sentido, Aciar consideró que "San Juan necesita un asociativismo fuerte". Pero advirtió: "Primero tenemos que aprender a hacer asociativismo entre las empresas sanjuaninas para poder incorporar asociativismo con empresas de afuera. Las empresas con mayor estructura tienen que entender que tienen que darle lugar a los locales porque sabemos del territorio, conocemos nuestra provincia y sabemos las necesidades y cómo las podemos cubrir. "Por eso considero fundamental la Ley de Desarrollo Local Minero. Ya fue sancionada; ahora el desafío es su reglamentación, que tiene que ser clara, transparente y efectiva, con mecanismos concretos para proteger y desarrollar al proveedor local. No hablo de cerrar el mercado a empresas de otras provincias o países: hablo de generar garantías reales para que las empresas sanjuaninas puedan participar, y creo que esto también tiene que ser una política de Estado", expicó.

"Hoy los proveedores locales estamos, en muchos casos, en desventaja competitiva frente a empresas de otros mercados —particularmente Chile, China u otros lugares— que acceden a estructuras de costos y escalas que una empresa sanjuanina muchas veces no puede igualar. Y esto no es por falta de capacidad: la capacidad está, el compromiso está, la voluntad de prepararnos también. No podemos hablar de competitividad si hacemos competir en igualdad de condiciones a empresas que no parten del mismo lugar", finalizó.