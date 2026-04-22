En un fallo sin precedentes bajo la Ley Provincial 606-L, tres individuos fueron sentenciados por realizar caza furtiva en la zona del Cerro El Puntudo, sobre la ruta 149. El operativo se realizó un sábado 18 de abril a las 21 horas cuando inspectores de Ambiente divisaron una Toyota Hilux detenida.

Al revisar el vehículo, los agentes encontraron restos de animales faenados. Ante el interrogatorio inicial, el conductor del rodado "admitió haber descartado otros ejemplares en un zanjón cercano", lo que derivó en la intervención de Gendarmería Nacional.

Los uniformados incautaron una carabina semiautomática marca Norinco calibre 22 con mira telescópica, 68 municiones, incluyendo puntas huecas, y tres cuchillos tipo carnicero. A pesar de contar con papeles del arma, se dictó condena por portación ilegítima dado que el armamento estaba cargado y en condiciones de uso en un contexto ilegal.

Miguel Argüello recibió un año y seis meses de prisión condicional e inhabilitación para portar armas por el doble de ese tiempo, mientras que Raúl Bazán y Juan Canizo fueron sentenciados a un año de prisión en suspenso.

Lo más destacado de la resolución del juez Carlos Lima, a pedido del fiscal Fernando Bonomo, es la imposición de una multa solidaria récord de 13,5 millones de pesos,. Cada condenado deberá abonar 4,5 millones antes del 27 de mayo.

Las autoridades judiciales explicaron que "el objetivo es desalentar la caza furtiva mediante sanciones más severas, en un intento por ponerle un freno a una actividad que atenta contra la fauna silvestre". Finalmente, se ordenó destruir los elementos secuestrados y el arma pasó a disposición de la ANMaC.