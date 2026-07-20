

La Selección Argentina ya está en suelo nacional. Pasadas las 18 hs. de este lunes, el vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza con el plantel que se consagró subcampeón del mundo tras la final disputada este domingo ante España en Estados Unidos.

Pese al frío y la lluvia constante que marcó la jornada en el Gran Buenos Aires, cientos de hinchas y familias enteras se acercaron desde temprano a las inmediaciones de la terminal aérea y del predio que la AFA posee en la zona. Con banderas, camisetas y cánticos de agradecimiento, el público esperó la salida del micro que traslada a la delegación.

Un mensaje gigante en la pista

Entre las postales que dejó la llegada del equipo nacional, destacó el gesto preparado por las autoridades del aeropuerto de Ezeiza: una inscripción gigante con la palabra "¡GRACIAS!" pintada a lo largo de 150 metros sobre el césped lindante a la pista de aterrizaje, trabajo que requirió tres días de labor y más de 20 latas de pintura para ser visto desde el aire por los futbolistas.

En el avión charter viajó el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y la mayoría de los futbolistas. Sin embargo, la delegación no estuvo completa: Lionel Messi y Rodrigo De Paul no regresaron a la Argentina y permanecieron en Estados Unidos. En total son seis los jugadores que no viajaron a Buenos Aires y se dirigieron directamente a sus respectivos destinos de descanso o pretemporada.

Por su parte, las familias de los integrantes del plantel habían arribado horas antes en una segunda aeronave para esperar el reencontrarse con los jugadores en el predio albiceleste.

Sin festejos oficiales, ni feriado nacional

En cuanto a la agenda del equipo, desde la Casa Madre del fútbol argentino confirmaron que no habrá festejos oficiales ni caravana por la Ciudad de Buenos Aires. Pese a que desde el Gobierno Nacional se había contemplado la posibilidad de decretar feriado para facilitar una celebración pública y se extendió la invitación formal para visitar la Casa Rosada, el plantel declinó la propuesta para enfocarse en el descanso privado con sus familias.

Un fuerte operativo de seguridad, coordinado entre Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, continúa desplegado en los accesos a Ezeiza y la autopista Riccheri para ordenar el tránsito y garantizar la descongestión de la zona a medida que los futbolistas abandonen el predio deportivo.



Las postales del "aguante"

Los hinchas argentinos esperan por la selección debajo de la lluvia y el frío (RS Fotos)

Las banderas y pancartas de Lionel Messi son una de las postales que más se repiten en Ezeiza (RS Fotos)

Decenas de personas esperan por los jugadores de la selección.

Muchas familias fueron a Ezeiza para ver a los futbolistas argentinos.

Algunas de las banderas que se vieron en Ezeiza.

Incluso hay cantos a favor de la selección.

"Gracias", la inscripción sobre el Aeropuerto de Ezeiza para recibir a los jugadores de la selección argentina.

Poco a poco, más personas se juntan en los alrededores del predio de Ezeiza.

Muchas familias y niños esperan por los jugadores de la selección.

Varios hinchas se juntan en las cercanías del predio de la AFA y posan con banderas para los jugadores.

También hay banderas para Lionel Messi.

Las familias en Ezeiza para esperar al equipo de Lionel Scaloni.

Las Malvinas, presentes en la recepción de los futbolistas argentinos.