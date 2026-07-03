El Mundial 2026 comienza a definir su etapa decisiva. Tras una nueva jornada de los 16avos de final, ya quedaron confirmados seis de los ocho cruces de octavos, con varios de los principales candidatos todavía en carrera y a la espera de que este viernes se completen las dos llaves restantes.

Uno de los resultados más destacados fue la contundente victoria de España sobre Austria por 3 a 0. El seleccionado español mostró un sólido rendimiento y ratificó su condición de aspirante al título. En la próxima instancia tendrá un exigente duelo frente a Portugal, que avanzó tras vencer agónicamente por 2 a 1 a Croacia.

Otra de las sorpresas de la jornada fue la eliminación de Inglaterra, que cayó 2 a 1 frente a República Democrática del Congo y se despidió del certamen antes de lo esperado.

En la jornada anterior también lograron la clasificación Bélgica, que derrotó 3 a 2 a Senegal gracias a un penal convertido en el último minuto del tiempo suplementario, y Estados Unidos, que hizo valer su condición de anfitrión al imponerse por 2 a 0 sobre Bosnia y Herzegovina.

La actividad de los octavos de final comenzará el sábado 4 de julio. El primer encuentro será entre Canadá y Marruecos, en Houston. Más tarde, Francia enfrentará a la revelación Paraguay en Philadelphia, en uno de los partidos más atractivos de la fase.

El domingo 5 de julio continuará la acción con el cruce entre Brasil y Noruega en New York/New Jersey. En tanto, México jugará como local frente a Inglaterra en el estadio Azteca, buscando un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Los cruces confirmados de octavos de final

Canadá vs. Marruecos.

Paraguay vs. Francia.

Bélgica vs. Estados Unidos.

España vs. Portugal.

Brasil vs. Noruega.

México vs. Inglaterra.

Suiza vs. Colombia o Ghana.

Australia o Egipto vs. Argentina o Cabo Verde.

Los partidos que definirán el cuadro

Este viernes se completarán los dos cruces pendientes. La Selección argentina buscará la clasificación cuando enfrente a Cabo Verde en el último turno de la jornada. Previamente, Australia y Egipto disputarán otro de los encuentros decisivos.

Además, Suiza aseguró su lugar en octavos tras vencer 2 a 0 a Argelia y ahora espera por el ganador del duelo entre Colombia y Ghana.

Con esos resultados quedará definido el cuadro completo de los octavos de final, instancia en la que comenzará la pelea directa por un lugar entre los ocho mejores seleccionados del Mundial 2026.