Francia y Marruecos abrirán este sábado los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido que pondrá en juego el primer boleto a las semifinales. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio de Boston, con arbitraje del argentino Facundo Tello y transmisión de DSports.

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps llega como favorito tras eliminar a Paraguay en los octavos de final y recuperar el primer puesto del ranking FIFA. Del otro lado estará Marruecos, que dejó en el camino a Países Bajos y buscará volver a meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Francia intentará reafirmar su candidatura al título con un plantel repleto de figuras, mientras que el conjunto africano apostará a su solidez defensiva y al funcionamiento colectivo que le permitió competir de igual a igual frente a los principales seleccionados.

El antecedente entre ambos

Será el tercer cruce entre Francia y Marruecos en una Copa del Mundo. El antecedente más reciente corresponde a las semifinales de Qatar 2022, cuando el equipo europeo se impuso por 2 a 0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani para avanzar a la final.

En el historial general, Francia también mantiene una ventaja sobre el seleccionado africano.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous; Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

Francia vs. Marruecos: hora, TV y datos del partido