La Selección Argentina ya tiene definida la indumentaria que utilizará este viernes para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La AFA confirmó la vestimenta oficial del encuentro y el equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar con la tradicional camiseta albiceleste, acompañada por pantalón y medias blancas.

Será la primera vez en esta Copa del Mundo que la Albiceleste repita esta combinación completa. El mismo conjunto había sido utilizado en el debut, cuando goleó a Argelia. Luego, frente a Austria, mantuvo la camiseta titular, aunque con pantalón y medias azul marino, mientras que ante Jordania vistió la camiseta alternativa.

La AFA confirmó la camiseta que usará Argentina.

La elección responde al reglamento de la FIFA, que busca evitar similitudes entre los uniformes de los equipos. En este caso, Cabo Verde saldrá al campo de juego con su indumentaria titular completamente azul, compuesta por camiseta, pantalón y medias.

En los arcos también habrá colores diferenciados. Emiliano "Dibu" Martínez volverá a vestir íntegramente de verde, mientras que el arquero caboverdiano Vozinha utilizará un uniforme totalmente amarillo.

La camiseta que lucirá la Selección Argentina forma parte de la colección presentada por Adidas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El diseño mantiene las tradicionales franjas celestes y blancas, incorpora un degradé en tres tonos de celeste como homenaje a los títulos mundiales de 1978, 1986 y 2022, y suma detalles dorados en referencia a la tercera estrella conseguida en Qatar.

Entre sus detalles se destaca la inscripción "1893" en la parte posterior del cuello, en alusión al año de fundación de la AFA, además del parche de campeón del mundo y terminaciones doradas. La prenda también incorpora las tecnologías Climacool y Heat.rdy, desarrolladas para mejorar la ventilación y el confort de los futbolistas durante los partidos.

Con la indumentaria confirmada y el equipo listo para salir al Hard Rock Stadium de Miami, la Selección Argentina buscará avanzar a los octavos de final frente a un Cabo Verde que intentará seguir sorprendiendo en su primera participación en una fase de eliminación directa de un Mundial.