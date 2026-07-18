La Selección de España no pudo completar este sábado el último entrenamiento previsto antes de la final del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina. Las fuertes tormentas eléctricas que afectaron Nueva Jersey obligaron a cancelar la práctica al aire libre por razones de seguridad.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente tenía previsto entrenarse durante la mañana en el complejo Melanie Lane Training Ground, donde los medios de comunicación aguardaban para presenciar los 15 minutos abiertos a la prensa. Sin embargo, minutos antes del inicio de la actividad, la organización informó una demora debido a la presencia de tormentas en la zona.

Con el correr de los minutos, las condiciones meteorológicas empeoraron. La intensa lluvia, acompañada por actividad eléctrica, terminó de frustrar el entrenamiento y la Real Federación Española de Fútbol confirmó que la práctica quedaba suspendida de manera definitiva.

En lugar del trabajo sobre el césped, el plantel realizó únicamente una sesión de activación física en espacios cubiertos y luego regresó a la concentración para enfocarse en el partido decisivo que disputará este domingo en el MetLife Stadium, de East Rutherford.

La suspensión respondió al protocolo de seguridad vigente en Estados Unidos, que obliga a interrumpir cualquier actividad al aire libre cuando se detectan descargas eléctricas dentro de un radio cercano a los 13 kilómetros. En esos casos, el evento solo puede reanudarse si transcurren al menos 30 minutos sin nuevos relámpagos.

La lluvia también alteró la preparación de la Selección Argentina, aunque el equipo de Lionel Scaloni logró salir al campo con demora y completar su entrenamiento antes de la final que definirá al campeón del Mundial 2026.