La fuerte disputa entre la UEFA y la FIFA escaló este jueves a un nivel sin precedentes. Luego de rechazar el proyecto impulsado por Gianni Infantino para incorporar inversores privados en la gestión comercial de los Mundiales, las 55 federaciones europeas anunciaron que boicotearán todas las competencias de la FIFA mientras la iniciativa siga vigente.

De concretarse esa decisión, las selecciones nacionales de Europa quedarían automáticamente excluidas de todos los torneos organizados por la FIFA, lo que modificaría por completo el calendario internacional y pondría en riesgo algunos de los eventos más importantes del fútbol.

Las competencias que Europa dejaría de disputar

El principal torneo afectado sería la Copa Mundial de la FIFA, tanto en su rama masculina como femenina. Si el conflicto no encuentra una solución, potencias como España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia o Portugal podrían quedar fuera de las próximas ediciones del certamen más importante del planeta.

La medida también alcanzaría a todos los Mundiales juveniles, entre ellos los Sub-20 y Sub-17, además de los torneos femeninos de esas categorías, que forman parte del calendario oficial de la FIFA. Incluso el próximo Mundial Sub-20 femenino aparece como uno de los primeros eventos que podría verse afectado.

A esa lista se suman el Mundial de Clubes, la Copa Árabe de la FIFA, el Mundial de Futsal, el Mundial de Fútbol Playa y cualquier otra competencia organizada directamente por la entidad presidida por Infantino.

Qué torneos sí seguirían jugando

La ruptura no afectaría a las competencias administradas por la propia UEFA. Las selecciones europeas continuarían disputando la Eurocopa, la Liga de Naciones, las Eliminatorias continentales y el resto de los certámenes organizados por el organismo europeo. El conflicto está centrado exclusivamente en las competencias bajo la órbita de la FIFA.

El origen del conflicto

La crisis comenzó luego de que la FIFA presentara un proyecto para crear una empresa encargada de gestionar comercialmente los Mundiales y abrir parte de su capital a inversores privados. Según trascendió, la iniciativa podría recaudar miles de millones de dólares, pero la UEFA considera que convertiría al Mundial en un producto financiero y que priorizaría los intereses económicos por encima del deporte.

En un duro comunicado, el organismo europeo sostuvo que "el fútbol no está en venta" y exigió que la propuesta sea retirada por completo. Mientras tanto, la posibilidad de un histórico boicot mantiene en vilo al fútbol mundial y abre un escenario inédito para las competencias internacionales.