La primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 dejó una diferencia entre cuatro intendentes peronistas. Mientras Daniela Rodríguez, David Domínguez y Fabián Aballay permanecieron en los stands de sus respectivos departamentos, Carlos Munisaga, intendente de Rawson, asistió al espectáculo del velódromo, donde también estuvo el gobernador Marcelo Orrego. Un gesto que lo distinguió de sus pares justicialistas en una jornada que también tuvo espacio para los encuentros políticos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Munisaga reconoció que durante su recorrido por el predio de Pocito mantuvo contactos con el mandatario provincial y otros dirigentes. "Hemos estado con el gobernador y las autoridades del Gobierno provincial, pero también con los intendentes", expresó.

La declaración surgió cuando le preguntaron si, además de disfrutar de la fiesta, había habido tiempo para la denominada rosca política. El jefe comunal admitió los encuentros, aunque aclaró que la intensidad de la jornada no había permitido profundizar las conversaciones.

"Ha sido muy intenso desde que arrancó todo. Todavía no tenemos mucho tiempo para sentarnos y hablar más tranquilos", señaló.

Sus palabras cobraron particular interés por lo ocurrido durante el espectáculo central de la noche. Mientras parte de las autoridades provinciales y municipales se trasladaron al Velódromo Vicente Chancay para presenciar la presentación artística, tres intendentes del mismo espacio político que Munisaga permanecieron en el Paseo Federal.

Munisaga fue al velódromo y otros tres intendentes permanecieron en sus stands

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; el jefe comunal de Ullum, David Domínguez; y el intendente de Pocito, Fabián Aballay, no asistieron al espectáculo del velódromo junto al gobernador. Los tres permanecieron en los stands de sus departamentos, mientras Munisaga decidió presenciar la presentación artística.

La situación motivó una consulta directa de GRUPO HUARPE al intendente rawsino, a quien le señalaron que, a diferencia de sus pares peronistas, él sí había asistido al espectáculo donde estuvo Orrego.

Munisaga aseguró que no había advertido que los otros tres jefes comunales permanecieron en el Paseo Federal y evitó hacer valoraciones sobre esa decisión.

"No lo vi, porque justo yo venía cuando terminó el acto. Quería estar acá, en el velódromo, en el acto de apertura, y ahí, entre la muchedumbre, nos perdimos", explicó.

Luego agregó: "Hemos podido vivir el acto de apertura y ahora nos vamos a acercar al Paseo Federal".

De esta manera, el intendente de Rawson no cuestionó a sus pares ni planteó diferencias políticas con ellos. Sin embargo, su presencia en el velódromo, en el mismo espacio que el gobernador, contrastó con la decisión de Rodríguez, Domínguez y Aballay de permanecer en los stands departamentales.

El episodio dejó distintas imágenes entre dirigentes del peronismo durante la celebración, aunque ninguno de los comentarios de Munisaga permite concluir que su asistencia haya tenido como propósito expresar un respaldo político al Gobierno provincial.

El reconocimiento a la Fiesta del Sol

Más allá de la lectura política de la noche, Munisaga destacó la organización del evento y la convocatoria de público que encontró durante su recorrido.

"Ya es una fiesta de todos los sanjuaninos, que nos enorgullece y que se hace muy bien", afirmó.

También valoró el espectáculo del velódromo, donde presenció la propuesta artística central de la jornada. "Fue de un gran nivel, con toda la tecnología, el talento de los artistas, la iluminación y el sonido que te llegaba por todos los sentidos", expresó.

En cuanto a la participación de Rawson, explicó que el departamento cuenta con un espacio en el Paseo Federal para exhibir su producción, entre ella espárragos, chacinados, jamones y vinos. Además, aprovecha la celebración para promocionar la próxima Fiesta Nacional del Médano de Oro, del Folclore y la Destreza Criolla, prevista para febrero de 2027.

Así, Munisaga combinó su participación en la fiesta con encuentros con autoridades provinciales y municipales. Y, aunque evitó pronunciarse sobre las decisiones de sus pares, su asistencia al espectáculo del velódromo dejó una diferencia concreta respecto de otros tres intendentes del peronismo sanjuanino.