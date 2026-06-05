El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, ratificó que el ambicioso Plan de Infraestructura Urbana del departamento tendrá su punto de inicio en el Barrio Güemes. La decisión responde a la necesidad de rehabilitar una zona que sufrió un marcado deterioro en su calzada asfáltica producto de intervenciones previas de saneamiento. En diálogo con DIARIO HUARPE, el mandatario detalló que el proceso ya está en marcha:

"Se va a comenzar, tengo entendido, en el barrio Güemes. Estamos con trabajos allí en la zona en donde teníamos todo un deterioro del pavimento porque había pasado la obra de cloacas y bueno, habían quedado muy mal las calles de los vecinos".

La intervención en este sector histórico de Rawson contempla arterias fundamentales para la conectividad interna. Munisaga precisó cuáles serán las primeras calles en recibir el nuevo asfalto: "En el barrio Güemes vamos a empezar a pavimentar como la Vélez Sársfield, la Constitución, la Liniers, la Derqui". Además, mencionó trabajos complementarios en las inmediaciones de la calle 25 de Mayo y Jorge Newbery, esta última atravesando el Barrio Hualilán.

Una inversión récord con fondos propios

El plan financiero para concretar estas obras es uno de los pilares de la gestión. Según el intendente, el municipio destinará aproximadamente $2.500 millones para pavimento, cifra que se compone de ahorros municipales y del aporte del Fodere 2026. Esta inversión permitirá superar los 50.000 metros cuadrados de nueva superficie, buscando dar continuidad al ritmo de obra alcanzado durante 2025, cuando se pavimentaron 150 cuadras mediante programas provinciales.

Munisaga enfatizó que, tras iniciar en el Barrio Güemes, el plan seguirá un criterio de "proceso progresivo". La prioridad se define por el nivel de daño de la calzada o por la ausencia total de asfalto. "La prioridad es intervenir las calles que más deterioradas están, que hay muchas, y también empezar a pavimentar aquellas que tienen ripio", aseguró el jefe comunal.

Extensión a otros barrios y calles principales

Aunque el inicio está marcado en el Barrio Güemes, el intendente adelantó que el cronograma de trabajo ya contempla otros puntos estratégicos del departamento. Entre las zonas que seguirán en la lista de prioridades se encuentran calles de gran circulación y barrios periféricos.

"Vamos a ir viendo calles importantes como Guayaquil, como Aguilar, como la calle también del barrio Hugo Montaño; que son calles que transcurren también y que son muy circuladas".

Finalmente, el intendente remarcó que este despliegue de maquinaria y recursos es una respuesta directa a la demanda ciudadana. "Sabemos cuáles son las demandas que hay, dándole a nuestros vecinos esa mejora en sus calles". Con la mira puesta en eliminar el ripio y repavimentar los sectores críticos, la gestión busca que la transformación urbana de Rawson comience a verse reflejada en el corto plazo, utilizando el Barrio Güemes como modelo de inicio para el resto del departamento.