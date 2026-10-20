Munisaga explicó por qué no estuvo en los actos por el Día de la Lealtad

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, explicó su ausencia en los actos por el Día de la Lealtad Peronista y señaló que la actividad que encabezó en el departamento respondió a una convocatoria propia dentro del espacio justicialista.

Consultado sobre por qué no participó de las actividades realizadas en la sede del Partido Justicialista (PJ), Munisaga sostuvo que la propuesta organizada en Rawson tenía importancia y se enmarcaba en la dinámica interna del peronismo.

“También demuestra cómo funciona el peronismo, que está activo, que tiene sus distintas convocatorias y de esa manera en cada lugar se está haciendo el trabajo que se va llevando adelante”, expresó.

En ese contexto, el jefe comunal hizo referencia a la inauguración y puesta en funcionamiento de un estudio de streaming, desde el cual se lanzaron dos canales con programación propia. Según explicó, la iniciativa busca abrir nuevos espacios de participación política, especialmente para los jóvenes, y aprovechar las plataformas digitales para formar dirigentes y promover nuevos liderazgos.

Munisaga también confirmó que mantiene contacto permanente con Fabián Martín. “Estamos hablando, ayer hemos hablado, un trabajo político en conjunto que tenemos con Fabián”, afirmó al ser consultado sobre el vínculo entre ambos.

De esta manera, el intendente justificó su participación en una actividad propia en Rawson en lugar de asistir a las convocatorias del PJ, aunque no profundizó en las diferencias o coincidencias políticas que pudieron influir en su ausencia.