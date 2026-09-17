El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, planteó que el peronismo debe abrir una instancia de diálogo con todos sus sectores para ordenar su rumbo, tanto en San Juan como a nivel nacional. En medio de las distintas líneas que comenzaron a posicionarse hacia 2027, evitó quedar encasillado detrás de una conducción y marcó que todavía no es momento de acelerar las definiciones electorales.

Munisaga fue consultado por DIARIO HUARPE sobre la interna nacional del peronismo y la disputa entre los sectores vinculados a Axel Kicillof y Sergio Massa. Frente a esa división, rechazó quedar ubicado en una sola línea.

“No lo pondría en un lugar, cada uno está haciendo todo lo posible para que sus pueblos estén de la mejor manera aún en los tiempos delicados”, sostuvo el intendente.

En esa misma línea, explicó que los jefes comunales mantienen reuniones para fortalecer su representación y llevar al debate político una mirada centrada en lo que ocurre en los territorios. “Hablamos con todos, hablamos con todos”, remarcó.

Para Munisaga, esa articulación debe servir para que las decisiones políticas incorporen la realidad de los barrios y de las comunidades que gobiernan los intendentes. “Buscando que todo lo que se pueda generar en el país tenga esa mirada bien profunda, bien federal, bien de lo que pasa en el territorio, en nuestros barrios, en lo que vive nuestro pueblo”, señaló.

El jefe comunal también buscó marcar distancia de una lógica de confrontación entre sectores. “No se enfrenta a nadie, no se está en contra de nadie, sino que se escucha todo y que sea valorizado el trabajo que hacen los intendentes en cada rincón del país”, afirmó.

Un llamado a ordenar al peronismo

La posición de Munisaga se da mientras el PJ de San Juan atraviesa una etapa de reordenamiento y distintos dirigentes comenzaron a mostrar sus movimientos de cara a 2027. En ese escenario, el intendente de Rawson plantea que la prioridad debe estar en construir consensos antes que en cerrar candidaturas.

El propio Munisaga volvió a remarcar que no pretende apurar ese proceso. “Yo estoy enfocado en gobernar ahora”, afirmó. Y agregó: “No se descarta nada, los tiempos electorales ya vendrán, las definiciones electorales ya las tendremos, pero no hay que apurarse porque hay mucho por hacer y hay mucho que nuestro pueblo necesita”.

Así, el dirigente busca mantener abierta la conversación con los distintos sectores del peronismo mientras continúa al frente de la gestión municipal. Su planteo combina la necesidad de ordenar políticamente al espacio con la decisión de postergar las definiciones sobre candidaturas.

La discusión por las PASO

Munisaga también respaldó la continuidad de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como herramienta para definir candidaturas. Su postura coincide con la de intendentes que vienen reclamando que las distintas propuestas puedan competir y que sean los votantes quienes determinen el resultado.

“Yo creo que las PASO en el tiempo que estamos son necesarias”, sostuvo.

El intendente de Rawson cuestionó además que esa discusión ocupe un lugar central en la agenda política nacional. “El Gobierno quiere eliminar, le pone eso en agenda, pero no es la agenda de la gente”, afirmó.

Para Munisaga, las primarias permiten ampliar la participación y evitar que las candidaturas queden definidas exclusivamente a partir de acuerdos internos. “El mejor camino para la participación, para que haya distintas iniciativas, distintos proyectos y que sea el mismo pueblo que decida es que haya PASO”, explicó.

Mientras el peronismo comienza a ordenar sus espacios y a discutir sus futuras candidaturas, Munisaga mantiene una posición abierta: diálogo con todos, una mirada federal desde los intendentes y ninguna definición apurada sobre 2027.