Munisaga pidió mejorar la recaudación sin cargar más a los contribuyentes

El intendente Carlos Munisaga encabezó una jornada de capacitación sobre administración tributaria local, con la participación de especialistas y profesionales vinculados a las ciencias económicas, la administración pública y el sector privado. La actividad se desarrolló este viernes en el Complejo La Superiora y tuvo como eje la búsqueda de herramientas para mejorar la recaudación sin incrementar la presión tributaria sobre los vecinos.

Durante la apertura, Munisaga planteó que los municipios atraviesan un escenario en el que las demandas de la población crecieron mientras los recursos disponibles disminuyeron. En ese contexto, sostuvo que las administraciones locales deben incorporar estrategias que permitan mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos y responder a las necesidades de la comunidad.

“Hay que tener esas estrategias necesarias para poder responder a las demandas sin cargar con más presión tributaria a la población”, señaló el intendente de Rawson, quien también remarcó que la presión tributaria en los distintos niveles del Estado representa una dificultad para la población.

Las jornadas convocaron a especialistas provenientes de distintos puntos del país y estuvieron dirigidas a profesionales y trabajadores relacionados con la tributación, las ciencias económicas y la administración pública, además de integrantes del ámbito privado vinculados con la gestión de recursos tributarios.

El objetivo, según explicó Munisaga, fue compartir experiencias y “buenas prácticas” de administración tributaria que puedan ser aplicadas frente a las dificultades que atraviesan actualmente los gobiernos locales. El intendente señaló que la intención es avanzar hacia administraciones “eficientes” y “equilibradas”, capaces de sostener la prestación de servicios sin trasladar mayores costos a los contribuyentes.

Tributación y financiamiento público

Entre los expositores estuvo Juan Dogliani, abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario y especialista en Derecho, quien presentó además un libro dedicado a la temática tributaria y participó de una jornada de capacitación destinada a cuadros técnicos vinculados con la recaudación.

Dogliani planteó que el debate tributario debe ser entendido dentro de una discusión más amplia sobre el financiamiento del Estado. En ese sentido, destacó el papel de los municipios por su cercanía con los ciudadanos y por la responsabilidad que tienen en la prestación de servicios y en distintas tareas de control.

“El nivel y la calidad y cantidad de los servicios y controles que presta un gobierno local, un municipio, básicamente, el desarrollo que percibe un ciudadano dependen directamente del nivel del financiamiento público”, sostuvo.

El especialista explicó que su libro, compuesto por dos tomos, aborda tanto aspectos técnicos relacionados con la optimización de la recaudación como una discusión más general sobre el funcionamiento fiscal del Estado. Según detalló, uno de los planteos centrales de la obra es diferenciar el problema fiscal de la cuestión estrictamente tributaria.

“Tenemos un problema de fondo, que es fiscal, que no es tributario”, afirmó Dogliani, aunque señaló que, frente a esa situación, las administraciones deben procurar herramientas para financiar el gasto público.

Durante la jornada también vinculó la discusión sobre los recursos municipales con las necesidades concretas de los ciudadanos. En esa línea, sostuvo que la disponibilidad de recursos resulta determinante para que los gobiernos puedan sostener las prestaciones y afrontar los desafíos sociales que se presentan en las ciudades.

“Sin rentas no hay gobierno, sin finanzas no hay poder”, expresó, al citar una frase de Juan Bautista Alberdi incluida en Las Bases.

La actividad se extendió durante toda la jornada en el Complejo La Superiora y buscó poner en común herramientas técnicas y experiencias para fortalecer la administración de los recursos tributarios en el ámbito municipal.