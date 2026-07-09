La Municipalidad de Rawson reafirmó su política pública de cercanía con la realización de la quinta edición de "Rawson en Comunidad". El operativo, que se consolidó como una herramienta clave de la gestión del intendente Carlos Munisaga, desembarcó esta vez en la Plazoleta del Barrio Buenaventura Luna, transformando el espacio público en un centro de atención integral para los vecinos del sector.

La jornada permitió que las familias tuvieran atenciones en el área de Desarrollo Humano, Salud Comunitaria y asesoramiento integral (legal, contable y laboral), hasta trámites de Rentas y consultas a través del asistente virtual LITO.

Acompañamiento familiar

Además de la atención administrativa, el operativo integró acciones de mantenimiento urbano y promoción de la salud. La propuesta también puso el foco en la economía doméstica mediante los programas de acompañamiento, como "Punto Ahorro", el "Bolsón Verde", el "Yogurt Social" y la "Garrafa Comunitaria", que tuvieron una alta demanda por parte de los asistentes.

El evento también incluyó ferias de emprendedores, actividades culturales y deportivas, consolidando el espacio como un lugar de encuentro vecinal.

El intendente Carlos Munisaga destacó la relevancia de esta política pública que ya ha recorrido puntos clave del departamento como Valle Grande, Villa Angélica, el Barrio Salvador María del Carril y Villa Hipódromo.

"Cada edición de Rawson en Comunidad confirma que los vecinos valoran un municipio presente, que sale al territorio, escucha y brinda respuestas concretas", expresó el jefe comunal durante la jornada.

Asimismo, subrayó la filosofía detrás de la iniciativa: "Nuestro objetivo es que cada vecino tenga al municipio cerca de su casa. No queremos esperar que la gente venga hasta nosotros; somos nosotros quienes debemos llegar a cada barrio con todos los servicios y oportunidades que ofrece el Estado municipal".

Finalmente, Munisaga aseguró que el programa tiene continuidad garantizada: "Rawson en Comunidad ya forma parte de la identidad de esta gestión. Vamos a seguir recorriendo cada rincón del departamento porque creemos en una gestión cercana, participativa y comprometida con mejorar la calidad de vida de cada familia rawsina".