Munisaga y Domínguez participan de la última misa del Papa en Argentina

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, se encuentra en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, para participar de la histórica misa del papa León XIV. También está presente el intendente de Ullum, David Domínguez, en una celebración que reunirá a miles de fieles y peregrinos de distintos puntos del país.

La Santa Misa comenzó este miércoles 11 de noviembre, pasadas las 10, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El lugar fue escenario de un encuentro religioso que generó expectativa entre quienes aguardaban la llegada del Pontífice.

La invitación de Axel Kicillof

La participación de Munisaga responde a una invitación especial del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. De esta manera, Rawson tendrá representación institucional en un acontecimiento de trascendencia nacional e internacional.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal compartió la emoción de estar en Luján y esperar la llegada del Papa. “Ya en Luján, viviendo un momento histórico para nuestro pueblo”, expresó.

El mensaje de Munisaga antes de la misa

El intendente manifestó que aguarda la celebración “con muchísima emoción, alegría y fe, junto a millones de personas”. Además, señaló que llegó con “todo el amor de los rawsinos y rawsinas para compartir este momento tan especial”.

La misa de León XIV en la Plaza Belgrano representa una de las actividades centrales de su visita al país. La presencia de los intendentes sanjuaninos permitirá que Rawson y Ullum estén representados en esta jornada religiosa.