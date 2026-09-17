Carlos Munisaga y Fabián Gramajo volvieron a compartir una actividad por fuera de la agenda política, aunque con una señal que trasciende lo deportivo. El intendente de Rawson y el exintendente de Chimbas organizaron un partido amistoso en una finca de Médano de Oro, con equipos integrados por funcionarios y colaboradores de ambos espacios.

El encuentro sirvió para reforzar el vínculo que ambos dirigentes vienen construyendo dentro del peronismo sanjuanino, de cara a un escenario en el que las distintas líneas comienzan a mover sus piezas para 2027.

Munisaga no pudo entrar a la cancha. Un desgarro lo obligó a ponerse el buzo de DT y desde allí comandó la táctica y la estrategia del equipo rawsino, que tuvo como líder dentro del campo a Facundo Cosma, secretario de Obras y Servicios.

El equipo de Rawson también contó con un refuerzo especial: Gastón Granados, intendente de Ezeiza, quien se encuentra en San Juan desde el miércoles y se sumó al partido. El dirigente bonaerense terminó siendo una de las figuras del encuentro.

Del otro lado, Gramajo se puso los botines, llevó la cinta de capitán y encabezó al equipo de Chimbas, que utilizó una camiseta blanca con un corazón en el pecho.

En lo deportivo, el partido terminó empatado. Granados convirtió tres goles para Rawson y Cosma marcó otro sobre el final. Para el equipo de Gramajo, el propio exintendente de Chimbas anotó dos veces.

Más allá del resultado, la jornada tuvo una segunda parte. Después del “picadito”, ambos planteles compartieron un almuerzo y acordaron disputar la revancha en Chimbas, con Gramajo como anfitrión.

La postal de Médano de Oro recuerda a otra escena protagonizada por Sergio Massa en Buenos Aires, cuando dirigentes del peronismo compartieron una jornada deportiva como espacio de encuentro y distensión.

En San Juan, el partido funcionó también como una nueva muestra del acercamiento entre Munisaga y Gramajo. En los últimos meses, ambos dirigentes han expuesto públicamente su afinidad y han compartido actividades políticas, mientras buscan construir un espacio dentro del peronismo provincial.

La sociedad política entre el intendente rawsino y el exjefe comunal chimbero se desarrolla en paralelo a las otras corrientes que disputan el rumbo del PJ sanjuanino. Así, una cancha de fútbol terminó siendo nuevamente el escenario elegido para mostrar cercanía, distenderse y sostener una construcción que apunta a tener peso en la discusión de 2027.