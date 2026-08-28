La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atraviesa horas de profundo dolor por el fallecimiento del doctor Eduardo Peñafort, reconocido filósofo, docente e investigador que durante décadas estuvo estrechamente ligado a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA). Como señal de duelo institucional, la unidad académica dispuso asueto académico y administrativo de este viernes.

La propia Facultad comunicó la noticia y despidió formalmente a quien definió como un referente académico fundamental de la institución. Autoridades, docentes, no docentes, egresados y estudiantes acompañaron públicamente a sus familiares, allegados, colegas y amigos ante una pérdida que generó numerosas muestras de afecto dentro de la comunidad universitaria.

Peñafort construyó una extensa trayectoria dentro de la educación pública. Al momento de jubilarse, en 2018, acumulaba 45 años como profesor universitario, además de haber ejercido previamente como maestro. Era licenciado en Filosofía, especialista en Estética y un profundo conocedor de las artes plásticas, campos que atravesaron buena parte de su tarea docente e investigativa.

Su vínculo con la UNSJ dejó una marca especialmente profunda en el Instituto de Filosofía de la FFHA, del que fue uno de sus principales fundadores y director hasta su jubilación. Durante su gestión, el espacio amplió sus proyectos de investigación, la formación de becarios y recursos humanos y su proyección dentro y fuera de San Juan.

Ese legado tuvo uno de sus reconocimientos más significativos en 2024, cuando el Instituto pasó oficialmente a llamarse “Profesor Eduardo Peñafort”. La propuesta había recibido un amplio respaldo de docentes, estudiantes, investigadores y del Consejo Superior de la Universidad.

Asimismo, Peñafort recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UNSJ en 2022, otorgado en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la consolidación de la Filosofía dentro de la Universidad, tanto desde la docencia como desde la investigación y la gestión académica.

Incluso después de su jubilación, continuó vinculado activamente con la vida universitaria. Participó de actividades de extensión y del Comité Académico del Doctorado en Filosofía, manteniendo firme el vínculo con una institución a la que dedicó buena parte de su vida.

Tristeza infinita

La noticia fue comunicada por “Por un Nuevo Proyecto de Vida”, el programa universitario destinado a adultos mayores que Peñafort ayudó a crear y que coordinaba. A raíz de su fallecimiento, fueron suspendidas las clases y actividades previstas para este viernes.

Peñafort nació el 18 de septiembre de 1951 en Lavalle, Mendoza, pero desarrolló en San Juan gran parte de su vida profesional. Se formó como profesor y licenciado en Filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo y comenzó su recorrido como maestro antes de incorporarse a la enseñanza universitaria.

También estuvo al frente de proyectos de investigación y formación de nuevos investigadores. Entre las materias que dictó estuvieron Estética, Hermenéutica, Crítica de Arte e Historia de las Ideas, áreas desde las que construyó buena parte de su reconocimiento en el ámbito académico y cultural. Su trayectoria fue reconocida por distintas instituciones. La Cámara de Diputados de San Juan lo declaró Ciudadano Ilustre de la provincia por sus aportes a las Humanidades y las Artes en 2022.

La universidad de adultos mayores

Uno de los legados más importantes de Peñafort fue su participación en “Por un Nuevo Proyecto de Vida”, una iniciativa de educación universitaria destinada a personas mayores de 50 años. El proyecto comenzó a gestarse en 1996, junto con la docente Bertha Varas de Klement. La propuesta inicialmente estaba pensada para unos 200 o 300 participantes, pero la primera convocatoria, en 1997, reunió a alrededor de 500 personas. Con el paso de los años, el programa se convirtió en un espacio de formación y encuentro para miles de adultos mayores, sin exigir estudios previos para participar de sus propuestas educativas.

En 2026, a 30 años del inicio de aquella experiencia, Peñafort continuaba vinculado al programa como coordinador y referente. Su actividad no quedó limitada a la universidad. Peñafort también desarrolló una extensa trayectoria como crítico de arte, especialmente en el ámbito de las artes plásticas, además de escribir sobre filosofía y cine. Además, tuvo participación en la gestión pública como subsecretario de Cultura de la Provincia y fue parte de la organización del Segundo Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía, realizado en San Juan en 2007.

La despedida

Los restos de Eduardo Peñafort son velados en Cochería San José. El sepelio se realizará este sábado 29 de agosto a las 15.30 en el Cementerio El Mirador. Su fallecimiento deja así una ausencia especialmente sentida en no solo en el ámbito académico, también en la vida social y cultural de la provincia.. Para varias generaciones de estudiantes y colegas, Eduardo Peñafort fue mucho más que un nombre asociado a aulas, investigaciones o cargos académicos: fue uno de los docentes que contribuyeron a construir y consolidar los conocimientos históricos, culturales, artísticos y del pensamiento en San Juan.