El abogado penalista y dirigente del Partido Bloquista, Javier Cámpora, falleció este miércoles mientras se encontraba en Brasil. La noticia provocó pesar tanto en el ámbito judicial como en el político sanjuanino, donde era una figura ampliamente conocida por su trayectoria profesional y su participación en la vida institucional de la provincia.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas de su fallecimiento ni se informó cuándo serán trasladados sus restos a San Juan.

Extensa trayectoria en la Justicia

Cámpora desarrolló gran parte de su carrera dentro del derecho penal. Durante la década de 1990 integró el Poder Judicial como juez del entonces Tercer Juzgado Correccional. Anteriormente también había ejercido como juez de Paz de 9 de Julio. Tras su paso por la magistratura, continuó su actividad en el ejercicio privado de la profesión y se convirtió en uno de los abogados penalistas más reconocidos de la provincia.

A lo largo de los años intervino en numerosas causas de alto impacto público. Entre ellas, ejerció la defensa del empresario Hugo Naranjo luego del atentado que sufrió en su oficina del centro sanjuanino, además de representar a distintos gremios vinculados a la actividad minera.

Su compromiso con la profesión también quedó reflejado en la creación de la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas, de la que fue su primer presidente, impulsando un espacio de representación para los especialistas en derecho penal de la provincia.

En los últimos meses, su nombre había vuelto a cobrar protagonismo al presentarse como candidato en el concurso para cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan.

Militancia política

Además de su actividad profesional, Cámpora mantuvo durante años una estrecha vinculación con el Partido Bloquista, donde fue un dirigente de consulta y participó de la vida interna del histórico partido sanjuanino.

También pertenecía a una familia con fuerte presencia en el ámbito judicial. Era hijo de un exintegrante de la Corte de Justicia de San Juan que fue destituido durante la gestión de Carlos Gómez Centurión Bravo.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar entre dirigentes políticos, abogados y referentes del ámbito judicial, quienes destacaron su extensa trayectoria profesional y su participación en la vida pública de San Juan.