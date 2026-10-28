La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó sus condolencias a Lionel Scaloni tras la muerte de su madre, Eulalia Marzetti, quien falleció a los 74 años en la localidad santafesina de Pujato. La entidad difundió un comunicado institucional para acompañar al entrenador de la Selección argentina y a sus seres queridos en este difícil momento.

El mensaje fue publicado en las redes sociales oficiales de la Selección y estuvo encabezado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En el texto, la institución manifestó su apoyo al director técnico campeón del mundo y envió un abrazo a toda la familia.

“La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti”, expresó el comunicado.

El mensaje cerró con palabras de acompañamiento para el entrenador: “El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”.

La salud de Eulalia Marzetti

La madre de Scaloni falleció el martes 27 de octubre por la noche, aunque la noticia se conoció públicamente este miércoles. Vivía en Pujato junto a su esposo, Ángel Scaloni, y había atravesado durante varios años un delicado cuadro de salud.

En 2021, Eulalia sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que requirió internación y un extenso proceso de recuperación. En aquel momento, el entrenador habló públicamente sobre la preocupación que atravesaba por la salud de su madre, incluso durante el ciclo que culminó con la consagración argentina en la Copa América de Brasil.

Tras ganar aquel torneo, Scaloni le dedicó el título y recordó el difícil momento familiar. Meses después, durante las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, volvió a referirse a la situación que vivía y reconoció cuánto le costaba concentrarse en los compromisos deportivos.

Una despedida en la intimidad

Según trascendió en medios nacionales, la despedida de Marzetti se realizaría de manera privada, junto a sus familiares y allegados más cercanos. La noticia generó muestras de afecto hacia el entrenador desde distintos sectores del fútbol argentino y de su localidad natal.

Con el comunicado, la AFA hizo pública su solidaridad con Scaloni y su familia ante una pérdida personal que vuelve a poner en primer plano el vínculo del técnico con sus padres, a quienes recordó en distintas ocasiones a lo largo de su trayectoria al frente de la Selección.