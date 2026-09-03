La comunidad de Jáchal atraviesa horas de profundo pesar por el fallecimiento de Jorge Balderramo, conocido cariñosamente como “El Maestro”, un reconocido docente que dedicó gran parte de su vida a la educación rural y a mantener vivas las historias y tradiciones del departamento.

Balderramo dejó su huella dentro y fuera de las aulas. Además de su extensa trayectoria como educador, era reconocido por transmitir relatos, anécdotas y conocimientos sobre el Jáchal de otros tiempos, convirtiéndose en una referencia para distintas generaciones.

Su vocación por enseñar comenzó incluso antes de recibirse como Maestro Regional Nacional en la Escuela Normal Superior de Jáchal. Cuando tenía alrededor de 25 años trabajaba como ayudante de topógrafo en las minas de oro de Famatina, en La Rioja, donde conoció a dos niños que no tenían posibilidades de asistir a una escuela.

Ante esa situación, comenzó a visitarlos durante los fines de semana para enseñarles y dejarles tareas. Aquella experiencia terminaría marcando su camino y su vínculo con la educación en las zonas rurales.

Su carrera también lo llevó hasta Córdoba, donde llegó a dirigir una escuela rural y posteriormente trabajó en otra comunidad del interior provincial. Su tarea trascendía las clases: organizaba peñas, festivales y obras de teatro con el objetivo de recaudar fondos para establecimientos educativos que atravesaban distintas necesidades.

Con el tiempo regresó a San Juan y continuó desarrollando su vocación. En Huaco, por ejemplo, recuperó las tradicionales veladas de fin de año con la intención de acercar a los estudiantes a las costumbres y raíces de su tierra.

La historia de Balderramo también estuvo profundamente vinculada a la identidad jachallera. Su familia era propietaria de una antigua herrería fundada por su padre, José Balderramo, en 1915. Ubicada en una histórica vivienda de calle Florida, a pocas cuadras de la plaza principal, el lugar conservó durante décadas herramientas y elementos utilizados en los antiguos trabajos de herrería.

Con el paso de los años, aquel espacio se transformó prácticamente en un museo de la historia del departamento y “El Maestro” era quien acompañaba a los visitantes con relatos sobre la actividad y el Jáchal de otras épocas.

Apasionado por las costumbres de su tierra y admirador de la obra de Buenaventura Luna, Balderramo encontró en la educación y en sus historias una manera de transmitir ese patrimonio a las nuevas generaciones.

Su fallecimiento generó pesar entre familiares, amigos, antiguos alumnos y vecinos que lo conocieron durante sus años como docente y promotor de la cultura local. Jáchal despide así a “El Maestro”, un hombre cuya historia quedó ligada a la educación y a la memoria de su pueblo.