Murió la mamá de Sabrina Cortez, ex Gran Hermano: "Peleaste siempre"

La exparticipante de Gran Hermano, Sabrina Cortez, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de anunciar la muerte de su madre, quien falleció tras atravesar un cáncer. A través de un emotivo posteo en Instagram, reflejó el profundo dolor que atraviesa ante esta pérdida.

"No tengo palabras para describir el dolor y el vacío que siento", comenzó escribiendo la joven, quien continuó: "Intento encontrar respuestas, pero hoy no las tengo. No encuentro consuelo en pensar que ahora sos un ángel o en tantas frases que se dicen para aliviar una pérdida. Lo único que sé es que vi tu lucha. Vi cómo peleaste hasta el último segundo por quedarte un ratito más con nosotros. Y eso nunca lo voy a olvidar".

En su mensaje, Cortez analizó el impacto de este tipo de afecciones. "Esta enfermedad es cruel. Se lleva demasiado, no solo del que la padece, sino también de toda la familia que lucha al lado. Nos cambia para siempre", expresó. A partir de esa experiencia, aprovechó para dejar un mensaje de concientización sobre la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles. "Abracen. Acompañen. Escriban ese mensaje. Hagan esa llamada. Acérquense aunque no sepan qué decir. Porque una red de amor sostiene cuando ya no quedan fuerzas, y muchas veces un 'estoy con vos' puede cambiar un día entero", sostuvo.

Respecto al futuro sin la presencia de su madre, la ex GH se refirió al dolor que viene. "No sé cómo será el mañana. No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos. Nadie lo sabe. Pero sí te puedo prometer una cosa: la fuerza y la valentía que nos enseñaste nunca se van a abandonar. Vamos a cuidar lo más valioso que nos dejaste: nuestra familia y esos amigos incondicionales que caminaron este proceso con nosotros, sosteniéndonos cuando sentíamos que nos caíamos", afirmó.

Por otro lado, recordó con cariño la personalidad de su madre y lo que significó en su vida. "Siempre admiré tu personalidad. Tu carácter, tu fuego, tu forma de ir de frente, de luchar por lo que querías, de no rendirte y de amar con todo el corazón", remarcó, y agregó: "Fuiste una enseñanza enorme para cada uno de nosotros. Me quedo con cada charla, cada abrazo, cada consejo, cada risa, con lo compañeras que fuimos y con lo que me apoyaste en cada locura, porque te daba orgullo que yo sea tu Niña Alocada, que espero nunca deje de brillar".

Para cerrar, le dedicó palabras de agradecimiento. "Gracias por ser mi mamá. Gracias por luchar tanto. Gracias por enseñarme que incluso en los momentos más difíciles se puede seguir amando con toda el alma. Gracias por esta hermosa familia que formaste. Te voy a extrañar TODOS los días de mi vida", concluyó.