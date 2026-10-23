Leonardo Cohen Arazi, el exrelacionista público condenado por la causa de explotación sexual de jugadores juveniles de Independiente, murió durante la noche del miércoles 21 de octubre en su departamento del barrio porteño de Palermo. El hombre había recibido una pena de diez años de prisión por siete hechos vinculados con los abusos a menores de edad y cumplía su condena bajo la modalidad domiciliaria, con autorización judicial para realizar salidas laborales.

La noticia se conoció este jueves 22 de octubre, siete meses después de que Cohen Arazi aceptara una condena mediante un juicio abreviado. El exrepresentante del empresario Ricardo Fort había sido uno de los principales involucrados en la investigación que comenzó en 2018 y que reveló una red de explotación sexual de adolescentes que jugaban en las divisiones inferiores del club de Avellaneda.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas de su fallecimiento.

La condena de Leonardo Cohen Arazi por los abusos en Independiente

La investigación comenzó en marzo de 2018, cuando Independiente denunció ante la Justicia situaciones de abuso sexual que involucraban a futbolistas menores de edad alojados en la pensión del club.

A partir de los testimonios de las víctimas y las pruebas reunidas por la fiscal Soledad Garibaldi, los investigadores lograron reconstruir cómo los adolescentes eran contactados por adultos que aprovechaban su situación de vulnerabilidad económica.

Según se determinó judicialmente, los menores recibían dinero, botines, prendas deportivas y teléfonos celulares a cambio de actos sexuales. La investigación permitió identificar al menos 15 futbolistas afectados.

Cohen Arazi fue condenado a diez años de prisión por siete hechos de promoción de la prostitución agravada, al haberse cometido mediante el abuso de una situación de vulnerabilidad y contra víctimas menores de 18 años.

La sentencia fue acordada mediante un juicio abreviado con intervención de la fiscal Viviana Giorgi y convalidada por el Tribunal Oral N.º 3 de Lomas de Zamora.

Cumplía prisión domiciliaria y podía salir a trabajar

Pese a la gravedad de los delitos por los que fue condenado, Cohen Arazi había obtenido el beneficio de cumplir su pena en su departamento de Palermo mientras se encontraba pendiente la revisión de la sentencia por una instancia judicial superior.

Además, contaba con autorización para realizar salidas laborales seis días a la semana y atender un maxikiosco ubicado en Sarandí, partido de Avellaneda.

El beneficio había generado cuestionamientos debido a la naturaleza de los delitos y a las consecuencias que los abusos provocaron en las víctimas.

Quiénes fueron los otros condenados en la causa Independiente

La investigación judicial derivó en condenas contra seis personas vinculadas con la explotación sexual de futbolistas juveniles.

Entre los involucrados se encontraban el exárbitro Martín Bustos, los representantes Alberto Ponte y Alejandro Dal Cin, el organizador de torneos amateur Juan Manuel Díaz Vallone y Silvio Fleytas.

Bustos recibió una condena de doce años de prisión luego de enfrentar un juicio oral, mientras que los demás acusados aceptaron penas de diez años mediante acuerdos de juicio abreviado.

El expediente se convirtió en uno de los casos judiciales de mayor repercusión vinculados con el fútbol argentino, tanto por la cantidad de adolescentes afectados como por las circunstancias en las que fueron captados.

La muerte de Cohen Arazi se produjo mientras su situación procesal todavía estaba pendiente de revisión judicial, luego de una investigación que se extendió durante aproximadamente ocho años.