La comunidad universitaria de San Juan expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la arquitecta Lisi Varas, una reconocida referente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) que dejó una amplia trayectoria en la gestión académica y en la formación de generaciones de estudiantes.

Varas se desempeñó como decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) y desarrolló una destacada labor docente en el área de Morfología, donde marcó a numerosos profesionales a lo largo de su carrera.

Su compromiso con la institución y su rol en la vida universitaria la convirtieron en una figura muy valorada dentro de la casa de altos estudios, donde su legado fue resaltado por colegas, alumnos y autoridades.

Tras conocerse su fallecimiento el domingo 5 de julio, la UNSJ emitió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias y acompañamiento a sus familiares y allegados. “Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, señalaron desde la institución.

El último adiós a Varas se realizó en la Sala Velatoria Merial, donde familiares, amigos, colegas y exalumnos la despidieron con muestras de afecto y reconocimiento. Posteriormente, sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque El Mirador.

La noticia generó una fuerte repercusión en el ámbito académico sanjuanino, donde se destacó no solo su rol en la gestión universitaria, sino también su aporte en la formación de profesionales dentro de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.