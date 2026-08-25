La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) atraviesa un momento de profundo dolor por el fallecimiento de Nancy Mayra Alaniz Quiroga, hija de Patricia Quiroga, secretaria gremial del sindicato docente de San Juan.

Patricia, actual secretaria general del gremio de docentes.

La noticia fue comunicada este martes 25 de agosto por la propia organización sindical, que difundió un mensaje para acompañar a Quiroga y a sus familiares ante la pérdida de Mayra.

“Con profundo dolor, acompañamos a nuestra querida compañera y Secretaria Gremial Patricia Quiroga, ante la irreparable pérdida de su hija Mayra”, expresaron desde UDAP.

UDAP despidió a Mayra y acompañó a Patricia Quiroga y su familia.

En el comunicado, el gremio también transmitió sus condolencias y destacó el acompañamiento de la comunidad educativa hacia la familia en este difícil momento. “En este momento de inmenso dolor, abrazamos a su familia y elevamos una sentida oración. Que Dios les dé fortaleza y consuelo”, señalaron desde el sindicato.

Finalmente, UDAP dedicó unas palabras a la memoria de la joven: “Mayra vivirá siempre en nuestros corazones. La comunidad educativa, unida en este difícil momento”.

El comunicado fue difundido junto a una imagen de Nancy Mayra Alaniz Quiroga y un lazo negro en señal de duelo.