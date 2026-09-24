Murió Micaela, la niña sanjuanina que había luchado contra un tumor cerebral

Micaela González, la niña sanjuanina cuya historia había movilizado a la provincia, falleció tras haber atravesado un complejo cuadro de salud. La pequeña había sido diagnosticada con un tumor cerebral y su familia había iniciado una campaña solidaria para afrontar el tratamiento. Su madre, Samantha Sánchez Hurtado, confirmó el deceso a través de una publicación. “Mi vida se fue contigo, contigo siempre voy a estar, pronto estaremos juntas otra vez, te amo al infinito y mucho más allá”, expuso.

La noticia generó nuevamente tristeza en San Juan, donde su historia había sido acompañada por familiares, amigos y vecinos. Micaela tenía cinco años cuando comenzó la lucha contra un glioma difuso de tronco encefálico, un tumor cerebral que comprometía funciones vitales.

La campaña que movilizó a la provincia

En julio de 2025, la familia había contado que Micaela necesitaba un tratamiento especializado fuera de San Juan. Ante esa situación, familiares, amigos y allegados impulsaron una campaña solidaria para recaudar fondos destinados a tratamientos médicos y traslados.

La historia también llegó a DIARIO HUARPE, que en ese momento contó que la niña necesitaba ayuda para continuar con su tratamiento. La solidaridad de la comunidad se convirtió entonces en uno de los ejes que acompañaron a la familia durante aquella etapa.

Una enfermedad compleja

El diagnóstico de Micaela había sido un glioma difuso de tronco encefálico. Según la información publicada durante aquella campaña, se trataba de un tumor cerebral agresivo que afectaba funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco y la digestión.

La familia había buscado alternativas para que la pequeña pudiera acceder a atención especializada fuera de la provincia. La campaña tenía como objetivo reunir los recursos necesarios para afrontar los costos médicos y los traslados.

Una historia que generó esperanza

Con el paso del tiempo, la situación de Micaela había tenido una evolución que generó esperanza en su familia. Tiempo de San Juan contó posteriormente que la pequeña había atravesado un tratamiento en el Hospital Garrahan y que sus familiares habían celebrado una evolución favorable.

Aquella evolución había movilizado nuevamente a quienes habían seguido su historia desde el comienzo. La familia había expresado entonces su sorpresa por los resultados obtenidos después del tratamiento y había compartido su alegría por la recuperación de la niña.

El recuerdo de una historia que movilizó a San Juan

La historia de Micaela atravesó distintas etapas desde aquel pedido de ayuda realizado en 2025. Primero fue la búsqueda de recursos para afrontar el tratamiento, luego la esperanza generada por su evolución y ahora la tristeza por su fallecimiento.

Su caso había generado muestras de solidaridad en distintos sectores de San Juan, con campañas y actividades destinadas a acompañar a su familia. La noticia de su muerte vuelve a poner en el centro una historia que durante más de un año movilizó a la comunidad sanjuanina.