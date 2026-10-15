Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), murió este miércoles 14 de octubre a los 61 años. El histórico dirigente sindical estaba al frente del gremio de los trabajadores del Congreso de la Nación desde hacía más de dos décadas. Su fallecimiento generó conmoción entre empleados legislativos, representantes gremiales y dirigentes políticos de distintos sectores.

La noticia fue confirmada durante la noche por la propia organización sindical mediante un comunicado oficial. Hasta el momento, no trascendieron públicamente las causas de su muerte. Desde APL expresaron su pesar y acompañaron a la familia del dirigente en este momento.

"Acompañamos y abrazamos a toda su familia en este doloroso momento y nos ponemos a su entera disposición para su honrosa despedida", señalaron desde la comisión directiva del sindicato.

Además, la organización informó que su sede permanecerá cerrada por duelo durante el jueves 15 y viernes 16 de octubre. Los detalles de su despedida serán comunicados a través de los canales oficiales del gremio.

Quién era Norberto Di Próspero, el histórico dirigente de los trabajadores del Congreso

Di Próspero había comenzado su trayectoria sindical como delegado de los trabajadores legislativos y llegó a la conducción de APL en julio de 2004, cuando ganó las elecciones con la Lista Verde y Blanca y desplazó a Ricardo Sablich, quien hasta entonces ocupaba la secretaría general.

Desde ese momento, mantuvo una presencia constante en las negociaciones salariales y en los debates vinculados con las condiciones laborales de los empleados del Congreso. Su gestión estuvo marcada por la defensa de la Ley 24.600, que regula el régimen jurídico del personal legislativo.

En agosto de 2025 consiguió una nueva reelección al frente del sindicato. La lista que encabezaba obtuvo el 85,5% de los votos, frente al 13,35% alcanzado por la oposición, lo que le permitió continuar con su conducción gremial.

Además de encabezar APL, presidía la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), organización que representa a trabajadores legislativos de distintas provincias del país. Recientemente, había sido reelegido en ese cargo para un mandato que se extendía hasta 2030.

También integraba el Consejo Nacional del Partido Justicialista y ocupaba la Secretaría de Asuntos Legislativos de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El Congreso y la CGT despidieron a Norberto Di Próspero

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes sectores políticos y sindicales expresaron sus condolencias. Desde el bloque justicialista del Senado recordaron su trayectoria y enviaron un mensaje de acompañamiento a sus familiares y compañeros de trabajo.

Por su parte, los diputados de Unión por la Patria manifestaron su pesar y destacaron su participación en la defensa de los derechos laborales dentro del Poder Legislativo.

La CGT también difundió un mensaje para despedir al dirigente, en el que repasó su extensa trayectoria sindical y su compromiso con los trabajadores parlamentarios. "Hasta siempre, compañero Norberto Di Próspero", expresaron desde la central obrera.

Su muerte se produjo a pocos días de una elección de delegados prevista para el próximo martes. Según información del sector gremial, Sandra Renzini, secretaria general adjunta de APL, deberá completar el mandato para el cual Di Próspero había sido reelegido.