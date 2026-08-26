El reconocido músico uruguayo Rubén Rada murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años, luego de atravesar durante el último mes un cuadro de neumonía que derivó en distintas complicaciones. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales del artista.

Según informaron sus seres queridos, Rada falleció a las 15.30 después de permanecer varias semanas internado. En el comunicado, la familia agradeció las muestras de cariño recibidas durante las últimas semanas y destacó el trabajo de los profesionales que lo atendieron.

Su muerte causó una fuerte conmoción en la cultura rioplatense. Rada se mantenía activo y tenía previsto reencontrarse en octubre sobre los escenarios con Tótem, la emblemática banda uruguaya de comienzos de la década del 70.

Nacido el 16 de julio de 1943 en Montevideo, construyó una trayectoria de más de seis décadas como cantante, compositor y percusionista. También desarrolló trabajos como actor y conductor, aunque su nombre quedó especialmente ligado al candombe y a su fusión con el rock, el jazz, la música brasileña y el pop.

Sus primeros pasos estuvieron vinculados al carnaval uruguayo. Luego formó parte de grupos fundamentales como El Kinto, considerado pionero del denominado candombe beat, y Tótem, formación con la que grabó dos discos y dejó canciones que marcaron una época. También trabajó junto a Opa y los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso.

La Argentina ocupó además un lugar importante dentro de su carrera. Durante los años 80 alcanzó una fuerte popularidad en el país y publicó trabajos como La Banda, La Rada, En familia y La yapla mata. Canciones como “Rock de la calle”, “Blumana” y “Candombe para Gardel” quedaron entre las más reconocidas de su repertorio.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos. En 2011 fue distinguido con el Grammy a la Excelencia Musical y, tres años después, recibió la Medalla Delmira Agustini del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.

Con su muerte, la música latinoamericana despide a uno de sus artistas más influyentes y a una figura fundamental para la difusión y renovación del candombe más allá de las fronteras uruguayas.