La investigación por el violento ataque ocurrido en el barrio Los Toneles sumó este lunes un trágico desenlace. Tiago Estrella, el joven de 18 años que permanecía internado en grave estado desde hacía diez días tras recibir un disparo en la cabeza, falleció en el Hospital Rawson, según confirmaron fuentes oficiales.

El joven había ingresado al centro de salud con una herida de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza, a la altura de la oreja. Desde entonces permaneció bajo cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones, pero finalmente no logró sobrevivir.

El hecho se registró durante la noche del 13 de julio. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Estrella caminaba junto a su pareja cuando fue interceptado por un grupo de personas. La acusación sostiene que dos hombres llegaron en motocicleta y que uno de ellos descendió para comenzar a golpear a la víctima.

Según la investigación, el joven recibió múltiples agresiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, el cuello, los hombros y uno de sus brazos. Además, la Fiscalía afirma que Douglas Tomás Ramos Andrada colaboró en el ataque al rodear a la víctima e impedir que pudiera defenderse o escapar.

Siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, en medio de la agresión uno de los involucrados pidió que le acercaran un arma de fuego. Instantes después se escucharon varios disparos y uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Estrella, dejándolo gravemente herido.

Por este hecho permanecen con prisión preventiva Jeremías Emanuel Rodríguez Suárez y Douglas Tomás Ramos Andrada, imputados por su presunta participación en el ataque. En tanto, otras dos personas, entre ellas quien sería el autor del disparo, continúan prófugas y son intensamente buscadas por la Justicia.

Con la muerte de Tiago Estrella, la causa podría tener un cambio en la calificación legal a medida que avance la investigación judicial.