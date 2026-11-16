El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Abel Núñez, un joven futbolista de las divisiones inferiores de Fútbol Club Ezeiza. El jugador había sufrido un fuerte golpe en la cabeza durante un partido ante Deportivo Muñiz y, pese a haber sido intervenido quirúrgicamente, falleció este domingo 15 de noviembre.

El episodio ocurrió durante un encuentro correspondiente a la Quinta División del torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), disputado en el complejo del Club Atlético La Sonia, en José C. Paz, provincia de Buenos Aires.

Según trascendió, Núñez recibió un pelotazo de lleno en la cabeza luego de un rechazo. Tras el impacto, cayó al campo de juego sin reaccionar y fue asistido por quienes se encontraban en el lugar. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado a un centro médico.

El partido fue suspendido inmediatamente, al igual que el encuentro de Sexta División que debía disputarse después. Posteriormente, el juvenil fue sometido a una intervención quirúrgica, aunque su estado de salud no presentó una evolución favorable.

El dolor en los clubes donde jugaba Abel Núñez

Abel Núñez, categoría 2008, no solamente integraba las inferiores de Fútbol Club Ezeiza, sino que también formaba parte de la Reserva de futsal de Nueva Estrella, institución de Villa Lugano.

Tras conocerse su fallecimiento, Nueva Estrella comunicó la suspensión de toda la jornada deportiva prevista para este domingo, incluido el partido que debía disputar frente a Argentinos Juniors.

Desde la institución expresaron su dolor y acompañaron a los familiares, amigos y compañeros del joven futbolista. "Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une", manifestaron en su despedida.

Por su parte, Fútbol Club Ezeiza también publicó un sentido mensaje para despedir al jugador y acompañar a sus seres queridos. La institución recordó al juvenil como un chico lleno de sueños e ilusiones, cuya partida dejó un profundo vacío en la comunidad deportiva.

La muerte de Abel Núñez generó numerosas muestras de solidaridad y volvió a enlutar al fútbol formativo argentino.