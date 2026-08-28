Un motociclista de 46 años murió este viernes 28 de agosto luego de protagonizar un violento choque contra un camión en Tamberías, Calingasta. La víctima fue identificada como Walter Alexis Castillo, vecino de la zona y empleado de la Municipalidad de Calingasta.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 12.28 en la intersección de las calles Maipú y Ramón Díaz. Por circunstancias que todavía son materia de investigación, Castillo, quien circulaba en una motocicleta Mondial 150, colisionó con un camión.

El vehículo de mayor porte era conducido por Gastón Marcos Olguín, de 49 años y oriundo de Mendoza. Tras el fuerte impacto, la motocicleta comenzó a incendiarse y terminó seriamente afectada por las llamas.

Castillo sufrió heridas de extrema gravedad y fue asistido por personal médico. Debido a su delicado estado, se había previsto su derivación en helicóptero sanitario hacia el Hospital Rawson para que recibiera atención de mayor complejidad.

Sin embargo, el operativo no llegó a concretarse. El motociclista murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas antes de que pudiera realizarse el traslado aéreo.