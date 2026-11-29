El pequeño Liam Valentín Fernández, de apenas 2 años, murió este domingo 29 de noviembre en un complejo de cabañas de Barreal, en el departamento Calingasta. Según los primeros datos, el menor habría caído a una pileta y falleció pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

El dramático episodio se registró cerca de las 15.02 en el complejo Bola 8, situado en calle Florida al 3467 sur. De acuerdo con el relato de sus abuelos, quienes estaban al cuidado del niño oriundo de la provincia de Chaco, el pequeño cayó al agua en un descuido y se habría ahogado.

Tras el llamado de emergencia recibido por las autoridades, efectivos de la Comisaría 33ª salieron hacia el predio turístico. En el trayecto advirtieron que el menor ya era trasladado en un auto particular, por lo que interceptaron el vehículo y coordinaron el traspaso a una ambulancia.

El niño ingresó de urgencia al Hospital Departamental, donde la médica Marisa Molina le practicó las primeras maniobras de atención. Lamentablemente, el equipo de salud no logró revertir el cuadro y terminó constatando el fallecimiento del pequeño.

Por orden del ayudante fiscal Emiliano Usin, la investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales. Los funcionarios judiciales trabajan en el lugar del hecho para recabar pruebas y determinar con exactitud cómo se produjo el fatal desenlace.