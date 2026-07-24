La Justicia bonaerense inició una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Isabella, una nena de dos años que falleció este lunes en Villa Gesell. La causa volvió a quedar en el centro de la atención luego de que los investigadores pusieran bajo análisis el historial de su madre, Lucía S., quien años atrás había sido investigada por la muerte de otras dos hijas.

Según informaron fuentes judiciales, la menor fue trasladada al Hospital Municipal de Villa Gesell con un presunto cuadro de broncoaspiración. Ingresó cerca de las 16.50 sin signos vitales y, pese a que los médicos realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, no lograron revertir la situación. Finalmente, Isabella murió a las 17.53.

La madre habría señalado ante los profesionales de la salud que la niña sufrió una broncoaspiración mientras tomaba la mamadera.

Tras confirmar el fallecimiento, el hospital dio aviso a la Policía y se activó el protocolo judicial. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, quien abrió un expediente bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.

La autopsia determinó una muerte no traumática

El informe preliminar de la autopsia estableció que la nena murió por una asfixia obstructiva que provocó una falta severa de oxígeno en sangre y posteriormente un paro cardíaco.

El estudio, realizado en la Morgue Judicial de Pinamar, no detectó lesiones compatibles con violencia física y determinó que se trató de una muerte de carácter no traumático.

Sin embargo, la causa continúa abierta para establecer si existió algún factor externo que pudiera haber influido en el desenlace. Por ese motivo, el fiscal decidió incorporar el informe al expediente y mantener bajo análisis todas las pruebas reunidas. Además, la Justicia resolvió por el momento no entregar el cuerpo de la menor a sus familiares.

La historia previa de la familia

La investigación también puso nuevamente bajo la lupa el pasado judicial de la madre de Isabella. Lucía S. había sido acusada años atrás por la muerte de otras dos hijas, ocurridas en 2013 y 2016.

En 2018 fue absuelta en un juicio por la muerte de Yazmín, una bebé de 11 meses que falleció en Mar del Plata. Por esa causa, la mujer y su entonces pareja estuvieron detenidos durante casi dos años, aunque ambos sostuvieron siempre su inocencia.

Durante ese proceso también se analizó la muerte de otra hija de seis meses ocurrida en 2013. Los jueces evaluaron los informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o indicios de abuso sexual. Finalmente, el tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para responsabilizar a los acusados.

Tras el nuevo fallecimiento, la Justicia busca establecer con precisión qué ocurrió con Isabella y determinar si existe alguna responsabilidad penal en el caso. Mientras tanto, los padres de la menor fueron trasladados para ser indagados y la causa continúa en etapa de investigación.